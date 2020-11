Luis Suárez joga pelo Atlético de Madrid contra o Bayern, na Champions?

Em entrevista, o treinador dos Colchoneros, Diego Simeone, falou sobre a possibilidade do atacante atuar pela Liga dos Campeões

Desfalque desde ter testado positivo quando estava na seleção uruguaia, antes da partida contra o , Luis Suárez é dúvida para o no duelo diante do de Munique, nesta terça-feira (1), pela Liga dos Campeões da Uefa.

Contra os alemães, já classificados, a equipe colchonera espera conquistar um bom resultado, para não se complicar no grupo - em caso de vitória do Lokomotiv Moscow sobre o RB Salzburg e tropeço dos espanhóis, por exemplo, os russos assumirão a segunda colocação e forçarão o time comandado por Diego Simeone a vencer o , na última rodada da fase de grupos, para se classificar.

Precisando de um bom resultado, o Atlético de Madrid depende, no ataque, dos gols de seu novo camisa 9. Mesmo que o time esteja indo muito bem sem o uruguaio na La Liga, competição na qual é vice-líder, a um ponto da , primeira colocada neste momento, obviamente tem no centroavante uma de suas esperanças para conquistar o tão sonhado título da .

Em entrevista coletiva antes da partida pela Liga dos Campeões, concedida nesta segunda-feira (1), o treinador da equipe, Diego Simeone, falou sobre a possibilidade de Luis Suárez se recuperar a tempo de jogar e empolgou: não é impossível que o artilheiro entre em campo.

"Esse vírus [o coronavírus] é estranho. Não é impossível que Luis Suárez teste negativo amanhã de manhã e possa ir para o jogo." declarou, perguntado sobre tal possibilidade. "Ele está treinando, isolado, e quer se recuperar, quer jogar, quer ajudar a equipe. Precisaremos ver o resultado do teste, primeiro, mas não é impossível."

A primeira mudança começa no ataque: Luís Suárez. Em seis jogos de , foram 5 gols e uma assistência. Na Champions, ainda não marcou nas três partidas. Num contexto onde há um time que jogue para ele, o uruguaio tem estado mais próximo a área rival e sendo perigo constante.

Vale lembrar que o Atlético de Madrid também estará sem Diego Costa: o atacante está lesionado desde outubro e ficará de fora até 2021. Assim, a equipe colchonera pode ir à campo sem um centroavante fixo, jogando com atacantes mais móveis, como João Félix ou Ángel Correa.

Mesmo estando cautelosamente otimista quanto à possibilidade de jogo de Luis Suárez, Simeone também não descartou a possibilidade de atuar com um ataque mais veloz contra o Bayern.

"As características de Diego Costa ou Luis Suárez são de atacantes com capacidade para decidir, marcar em situações complicadas. Mas outros jogadores que nós temos como João Félix, Correa, Carrasco, Saúl, Koke, Lemar... são jogadores que fazem gols." opinou, deixando em aberto a escalação da partida. "Temos criado oportunidades, e temos qualidade para marcar. Vamos melhorar nos treinos para concluir melhorar, que é o que conta no futebol."