Luis Paulo Rosenberg deixa direção de marketing do Corinthians

Dirigente sofria pressão interna da diretoria do clube por conta de declarações polêmicas e falta de acordo para naming rights da Arena Corinthians

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (25) a saída de Luis Paulo Rosenberg da diretoria de marketing do clube. Segundo nota oficial, a inciativa para a destituição do cargo partiu do ex-diretor.

Rosenberg era visto como homem de confiança do presidente Andrés Sanchez e ocupava a função desde o início da nova gestão, em fevereiro de 2018. A relação entre ele e o restante da cúpula corinthiana, no entanto, se desgastou nos últimos meses por diversos fatores.



O dinheiro do patrocínio da BMG ao Corinthians é um dos motivos de discórdia entre Luis Paulo Rosenberg e o restante da diretoria (Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)

O acordo de patrocínio máster fechado com o banco BMG foi um deles. O valor de R$ 12 milhões anuais foi considerado baixo para os padrões do mercado. Além disso, a falta de naming rights da Arena Corinthians também era motivo de revolta, uma vez que o assunto era tratado como muito importante para a agremiação. A situação chegou a ponto de conselheiros fazerem um abaixo-assinado para repudiar a declaração dada pelo ex-dirigente de que a situação era semelhante à de uma mulher com Aids.

A campanha lançada recentemente com o tema “Paixão Corinthiana” também foi alvo de repúdio dos membros da diretoria, que consideraram a ação desrespeitosa e teria sido o estopim da relação entre as partes.

O clube não anunciou oficialmente quem será o substituto de Rosenberg para a posição.