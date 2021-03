Luis Fabiano com Covid-19: como está o ex-atacante de São Paulo e seleção?

O atacante deu entrada em um hospital da capital paulista no início da semana, após exibir sintomas do vírus

Uma bomba pegou os fãs do ex-atacante Luís Fabiano de surpresa nesta quarta-feira (24): boatos começaram a rolar de que o ídolo de São Paulo, Sevilla e da seleção brasileira estaria no hospital, internado, com Covid-19.

Após alguns momentos de incerteza, a assessoria do ex-jogador confirmou a informação, mas tranquilizou os fãs: ele está em condição estável e não corre nenhum perigo até o momento.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nos últimos dias @luis_fabuloso teve sintomas relacionados à doença e o médico que acompanha a situação orientou que ele fosse ao hospital para realizar um monitoramento mais próximo.



Luis Fabiano se encontra no hospital, sob observação, mas se sente bem e seu quadro é estável — Comcept (@Comcept) March 24, 2021

Luís Fabiano teria sido admitido em um hospital da capital paulista no início da semana, após ter tido alguns sintomas do Covid-19. Assim, deu entrada no hospital e foi internado em um quarto para ser monitorado, como informou a equipe que cuida da carreira do ex-atleta.

Mesmo sem previsar de aparelhos respiratórios e estando em uma condição estável, o ídolo não deve ter alta nesta quarta-feira (24) e ainda está sendo monitorado. O Twitter oficial do jogador também postou uma mensagem agradecendo o carinho dos fãs e afirmando estar em uma boa condição.

Pessoal, muito obrigado pela preocupação, pelas mensagens positivas e orações!



Realmente estou no hospital nesse momento, mas estou bem e estão cuidando bem de mim. Se Deus quiser logo sairei e avisarei vocês! Cuidem-se!!!! 🙏 #LF9 pic.twitter.com/qrFwO3ZRDO — Luis Fabiano (@luis_fabuloso) March 24, 2021

O ex-jogador está sem jogar desde que abandonou o Vasco da Gama, em 2018. Ele chegou a treinar na Ponte Preta, clube que o revelou, e sondar o novo presidente do São Paulo, Júlio Casares, por uma "turnê de despedida" no Campeonato Paulista, mas os planos acabaram não se concretizando. Atualmente, está com 40 anos.

Nesta última terça-feira (23), o Brasil bateu o recorde de mortos pela Covid-19 e chegou, pela primeira, a mais de três mil mortes diárias. A situação é catastrófica, os números de infectados sobem cada vez mais e boa parte das capitais não tem mais leitos nos hospitais para atender os pacientes.

Assim, fica mais evidente do que nunca a necessidade de ficar em casa, em quarentena, seguindo os protocolos contra o Covid-19.