Luis Enrique responde sobre chance de assumir o United: 'É o dia da mentira?'

O Manchester United está atualmente sem treinador para conduzir o time principal até o resto da temporada. Nesse domingo (21), o clube anunciou a demissão de Ole Gunnar Solskjaer após a derrota por 4 a 1 para o Watford, pela Premier League. Um dos nomes cotados para substituir o norueguês foi o de Luis Enrique, atual treinador da Espanha. O próprio Enrique, porém, rechaçou a possibilidade de assumir os Diabos Vermelhos no momento.

A demissão já esperada de Solskjaer faz com que o assistente técnico e ex-jogador Michael Carrick se torne o técnico interino até uma nova contratação. A nota do United aponta que Carrick deve ficar até o clube conseguir um outro técnico interino até o final da temporada.

Segundo a Sky Sports, Cristiano Ronaldo teria sugerido à diretoria do United que Luis Enrique fosse contratado para dar sequência no trabalho. Como as informações correm rapidamente, no mesmo dia o espanhol foi perguntado sobre a possibilidade de assumir o clube inglês.

De uma forma característica e sem explicações, Luis Enrique respondeu à pergunta.

"Hoje é dia da mentira?", questionou o técnico da Furia ao jornal La Sexta.

Com mais uma pergunta ao técnico sobre o tema, destacando o tamanho do clube inglês, Luis Enrique foi irônico e defendeu seu cargo na seleção espanhola.

"Eu já estou no maior time da Espanha, com 5 mil jogadores", disse o técnico.

Até o momento, o principal nome cotado para substituir Solskjaer em Old Trafford é o de Zinedine Zidane. Ele está desempregado desde que saiu do Real Madrid, em maio de 2021.

As especulações sobre a possível ida de Zizou ao Man United vêm desde a saída de José Mourinho, em 2018, mas a escolha foi por Solskjaer, que chegou para ser interino e os bons resultados o fizeram ser efetivado no comando da equipe.