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O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, deixou clara sua posição sobre a próxima cerimônia da Bola de Ouro, que agora coincide com a partida remarcada de sua equipe contra o Lyon pela Ligue 1. O treinador espanhol afirmou não ter interesse na cerimônia de premiação individual enquanto prepara o elenco para um confronto decisivo pelo campeonato no Parque dos Príncipes.

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Problemas de remarcação no Parque dos Príncipes

O calendário habitual da Ligue 1 foi alterado neste fim de semana por fatores externos na capital francesa. Originalmente marcado para a noite de domingo, o aguardado confronto entre PSG e Lyon foi adiado para segunda-feira. A decisão foi tomada após um pedido da prefeitura de polícia, que citou a necessidade de administrar manifestações de grande porte previstas em toda a cidade ao longo do fim de semana.

A mudança de data cria um conflito direto com a cerimônia da Bola de Ouro, realizada em Londres: o campeão francês estará em campo enquanto os melhores jogadores do mundo recebem suas homenagens. É a repetição de um conflito semelhante ocorrido em 2025, quando o PSG enfrentou o Marseille durante a cerimônia.

A mudança também significa que o elenco do PSG estará na cidade enquanto acontecem outros grandes eventos, incluindo uma partida da NFL entre Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints.

Luis Enrique minimiza prêmios individuais

Enrique, porém, não pareceu nem um pouco incomodado com a situação ao falar com a imprensa na manhã de sábado. Questionado se acompanharia os acontecimentos em Londres, foi direto ao falar de suas prioridades. “Não, isso não me interessa”, disse o ex-Barcelona, segundo a RMC Sport.

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“Continuo concentrado em segunda-feira. Se isso é melhor para a situação atual, aceito. Domingo é um dia especial porque há uma partida de futebol americano, além da situação atual. É preciso estar preparado. Não tenho problema em jogar na segunda-feira. Já mostramos que tipo de equipe somos”, acrescentou.

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Impacto sobre o elenco e os indicados do PSG

O conflito de datas chama ainda mais atenção porque o PSG tem vários jogadores entre os candidatos ao prêmio. O clube conta atualmente com dez indicados, incluindo o atual vencedor, Ousmane Dembele, que enfrenta um problema nos músculos posteriores da coxa. Enquanto os atletas em condições de jogo serão necessários para a partida contra o Lyon, aqueles afastados por lesão ainda poderão viajar à Inglaterra para representar o clube da Ligue 1.

Enrique reconheceu a qualidade individual de seus jogadores, mas sustentou que os objetivos coletivos da equipe são muito mais importantes do que qualquer prêmio pessoal. “Temos muitos jogadores que podem ganhar esta Bola de Ouro. Mas veremos quem vai vencê-la. Isso, porém, não mudará nada no que buscamos como equipe”, explicou.

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Um elenco afetado por lesões

A preparação do elenco foi complicada por problemas físicos recentes. O zagueiro Marquinhos enfrenta um problema na coxa, enquanto Khvicha Kvaratskhelia ficará afastado por um longo período após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Com essas ausências, Enrique terá de reorganizar a equipe taticamente para receber o Lyon.

Apesar do prestígio da Bola de Ouro, o treinador claramente prioriza a condição física e a concentração dos jogadores disponíveis. Para um técnico que sempre defendeu a importância do grupo acima do indivíduo, a partida de segunda-feira à noite no Parque dos Príncipes é muito mais importante do que um tapete vermelho em Londres.