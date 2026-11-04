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Luis Enrique ficou completamente furioso com a arbitragem durante a vitória dominante do Paris Saint-Germain sobre o Villarreal na Champions League. O técnico espanhol chamou o árbitro de “uma verdadeira piada” depois que um episódio bizarro envolvendo uma substituição deixou sua equipe temporariamente com apenas oito jogadores.

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PSG passeia rumo à vitória na Europa

O PSG teve uma atuação impecável e atropelou o Villarreal por 6 a 0 em duelo pela Champions League. No entanto, a vitória contundente na competição europeia foi ligeiramente ofuscada por um episódio inusitado à beira do campo no fim da partida.

O técnico Enrique ficou furioso com uma decisão incomum da arbitragem no segundo tempo. Apesar do domínio de sua equipe e da vantagem confortável no placar, o espanhol não conseguiu esconder a frustração com a confusão à beira do campo.

Enrique se revolta com confusão nas substituições

A polêmica começou aos 74 minutos, quando os parisienses tentaram fazer uma substituição tripla. O árbitro considerou que as trocas estavam demorando demais e, sem explicação, mandou reiniciar o jogo, deixando temporariamente a equipe francesa com apenas oito jogadores em campo. Visivelmente irritado, Enrique não poupou críticas à situação ao falar logo após a partida.

“O que aconteceu com as três substituições foi uma piada completa”, disse à Marca. “Se o placar estivesse 0 a 0 e nos tirassem três jogadores... O que é isso, brincadeira de criança?”

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Técnico cobra respeito aos jogadores profissionais

A situação ficou ainda mais caótica à beira do campo quando o técnico espanhol tentou empurrar seus jogadores para dentro de campo. Ele revelou que sua intervenção acabou rendendo um cartão amarelo a um dos reservas que aguardavam para entrar.

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“Então empurro um deles, ele leva um cartão amarelo e pode continuar”, explicou Enrique ao relatar a sequência dos acontecimentos. “Eu deveria ter empurrado os outros dois também.”

O ex-técnico do Barcelona encerrou o desabafo pedindo que os profissionais sejam mais bem tratados pela arbitragem de modo geral. “Os profissionais devem ser respeitados, assim como nós respeitamos os árbitros”, afirmou.

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Equipe embalada volta suas atenções ao campeonato nacional

Após a vitória convincente na competição europeia, o PSG precisa voltar rapidamente suas atenções aos compromissos no campeonato nacional. O gigante francês retoma sua campanha na Ligue 1 neste fim de semana, em busca de manter a boa fase. A equipe de Enrique enfrentará o Troyes no sábado, tentando aproveitar o embalo da atuação impressionante no meio da semana.