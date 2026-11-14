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O jovem Dro Fernandez, do Paris Saint-Germain, pode voltar rapidamente ao Barcelona após ter dificuldades para conseguir minutos regulares no time principal sob o comando de Luis Enrique. O meio-campista de 18 anos quase não atuou pelo gigante francês nesta temporada, alimentando fortes especulações de que sua curta passagem por Paris já possa estar chegando ao fim.

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Fernandez tem dificuldades para ganhar minutos no PSG

Fernandez enfrenta dificuldades no PSG desde que chegou do Barcelona na última janela de transferências de inverno. O clube francês pagou € 8 milhões pelo promissor espanhol, mas ele não conseguiu se firmar na capital francesa.

Aos 18 anos, o salto parece ter sido grande demais para o jovem talento. Ele disputou apenas 343 minutos em todas as competições nesta temporada e tem perdido cada vez mais espaço com o técnico Enrique.

Enrique passa a ter dúvidas sobre a contratação recente

Apesar de ter pedido a contratação inicialmente, Enrique parece ter perdido a confiança na capacidade do adolescente de influenciar as partidas neste momento. Notícias na Espanha indicam que o técnico já está disposto a autorizar uma saída para ajudar no desenvolvimento do jogador.

Segundo o El Nacional, Enrique reconheceu que o jogador precisa urgentemente atuar com regularidade. O técnico do clube parisiense acredita que ainda é cedo para lhe oferecer tempo de jogo regular e, se Dro quiser voltar ao Barcelona, poderá facilitar sua saída.

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A reportagem acrescentou que o problema para esse jogador oriundo de La Masia é que o investimento do PSG se baseou em seu potencial, enquanto ele precisa jogar imediatamente.

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Comentarista questiona capacidade de Fernandez para atuar no mais alto nível

A queda acentuada no tempo de jogo de Fernandez fica evidente em suas ausências recentes nas competições europeia e nacional. Depois de começar como titular a partida de abertura da Champions League contra o Bratislava, ele ficou fora da lista de relacionados para os três jogos europeus seguintes.

Na Ligue 1, sua situação tem sido igualmente difícil, como mostra a breve participação de quatro minutos em um jogo recente contra o Troyes. A falta de impacto provocou críticas de observadores na França, que duvidam de sua capacidade de atuar no mais alto nível.

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Ex-jogador do PSG e comentarista da RMC, Jerome Rothen fez recentemente uma avaliação dura do adolescente. “Não tenho nada contra ele, mas, se você o colocasse em outro clube da Ligue 1, nem tenho certeza de que seria titular”, afirmou Rothen.

Volta ao Barcelona poderia corrigir erro na transferência

A situação deixa Fernandez em um momento decisivo no início da carreira. Embora continue treinando com o elenco principal do PSG, seu desenvolvimento corre o risco de estagnar sem disputar partidas.

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Uma volta rápida ao Barcelona agora é vista como uma solução realista para todas as partes envolvidas. O clube catalão poderia oferecer ao meio-campista um ambiente familiar para recuperar a confiança e concretizar o potencial demonstrado no início da carreira.