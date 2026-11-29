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As lesões que atingiram o setor ofensivo do Paris Saint-Germain colocaram Luis Enrique diante de um desafio difícil: escolher os jogadores capazes de suprir as ausências e manter a eficiência ofensiva do time, sobretudo com a perda de nomes importantes como Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué.

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A situação obrigou o treinador espanhol a buscar soluções dentro do próprio elenco, num momento em que as opções disponíveis não ofereciam garantias suficientes, até que um jovem talento apareceu em grande estilo e lhe deu a chance de rever seus planos.

No duelo contra o Lorient, Luis Enrique decidiu escalar Senny Mayulu como centroavante, com Ousmane Dembélé aberto pela direita, numa tentativa de testar uma formação ofensiva diferente. O resultado foi animador: os dois marcaram os gols da vitória por 2 a 0, e o treinador espanhol recebeu sinais positivos sobre a capacidade de Mayulu de atuar como camisa 9 de ofício, apesar de suas funções habituais serem de outra natureza.

O jornal francês "L'Équipe" destacou o desempenho de Mayulu, avaliando que ele apresentou atuações mais convincentes do que Ferran Torres nas últimas semanas na função de camisa 9. A influência do jovem não se limitou à presença dentro da área: ficou evidente também nos frequentes recuos e na movimentação constante, o que ajudou a dar mais fluidez ao jogo e a abrir espaços para os companheiros no terço final do campo.

O site Foot Mercato repercutiu a análise do jornal espanhol "Sport", que foi ainda mais longe ao considerar que Mayulu dá a Luis Enrique uma confirmação cada vez maior de que acertou ao apostar nele, diante da evolução que vem mostrando nos últimos tempos.

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A publicação apontou que o jogador de 20 anos marcou ou deu assistência em sete partidas consecutivas, uma sequência que reflete a regularidade de sua contribuição ofensiva, e não apenas um brilho passageiro em um único jogo.

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Contra o Lorient, Mayulu abriu o placar ao aproveitar um passe de Dro Fernández e acertar um belo chute colocado, com curva, que foi parar no fundo da rede, transformando sua boa movimentação em contribuição direta para o resultado. O gol confirmou sua capacidade de aproveitar as chances, além de seu papel em facilitar a construção das jogadas ao sair por vezes da área e recuar para participar da armação.

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O próximo passo depende da capacidade de Mayulu de manter o nível diante de adversários mais difíceis, sobretudo porque a mudança para a função de centroavante lhe impõe responsabilidades diferentes, ligadas ao posicionamento, ao aproveitamento das chances e ao embate com os zagueiros.

Diversas reportagens recentes afirmaram que o Paris Saint-Germain colocou na mira vários pontas de destaque para reforçar o time, principalmente após a lesão de Doué, como o marroquino Abdessamad Ezzalzouli, astro do Real Betis, Antonio Nusa, ponta do Leipzig, e Estêvão Willian, do Chelsea, além de Nico Williams, astro do Athletic Bilbao. No entanto, o valor de cada um desses jogadores seria o maior obstáculo para o PSG em seus planos de fechar uma contratação emergencial para resolver o problema no ataque, o que valoriza ainda mais o que Mayulu vem apresentando atualmente como uma solução de baixo custo. Ainda não se sabe, porém, se ele manterá o mesmo nível nas próximas partidas.

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