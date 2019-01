Luis Enrique diz que gostaria que Isco atuasse mais pelo Real

O meio-campista tem tido dificuldades para se manter na equipe titular sob o comando de Solari, e isso pode atrapalhar sua convocação para a seleção

Luis Enrique, técnico da seleção espanhola, afirmou que não poderia garantir um lugar na equipe nacional para Isco por conta da falta de minutos em campo com o Real Madrid.

“Neste momento, não sei se eu o convocaria. Vamos tratar cada caso individualmente”, disse o treinador em entrevista ao Movistar.

Embora Isco tenha estado sempre presente nos últimos anos para a Espanha, está vivendo uma temporada difícil dentro do clube merengue.

O meio-campista não começou uma partida como titular pela La Liga desde o último jogo comandado ainda por Julen Lopetegui, o desastroso clássico contra o Barcelona, em que foram derrotados por 5 a 1.

Sob o comando de Santiago Solari, Isco teve que se contentar com seu papel de substituto, ou começando como titular apenas em outras competições. No último confronto dos Blancos de domingo (27), contra o Espanyol, Isco sequer saiu do banco de reservas.

Há especulações sugerindo que o meia fique no clube até o final da temporada para ver se Solari irá permanecer no comando, mas a situação do espanhol na seleção pode ser afetada muito antes, já que a qualificação para a Euro 2020 acontece em março.

“Ainda faltam dois meses para a convocação, embora eu prefira que ele jogue mais alguns minutos, como aqueles que não jogam tanto (pela seleção), mas o futebol é assim”, concluiu o treinador.