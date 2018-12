Luis Enrique diz que atitude dos jogadores será vital para o sucesso da Seleção Espanhola no futuro

Treinador afirmou estar muito feliz e motivado com o trabalho na seleção e mira as finais da Nations League

Em entrevista ao Diário As, o treinador da seleção espanhola, Luis Enrique, afirmou estar satisfeito com a titude dos jogadores de olho no futuro da equipe e nos objetivos para a Eurocopa.

O treinador admitiu que depois dos primeiros jogos na Nations League, a expectativa é que a equipe esteja na fase final da competição.

"O grupo era muito difícil e erros foram cometidos mas não há dúvida, se tenho que valorizar de forma geral, as coisas que tentamos mudar e estamos em processo de mudança, estou satisfeito e muito feliz com a atitude dos jogadores que para mim são chave e vital para conseguir as coisas no futuro. Os objetivos agora são seguir melhorando. Há rivais potentes como Suécia, que chegou mais longe que nós na Copa do Mundo, eliminou a Inglaterra e é uma seleção de nível parecido com o nosso. Temos que demonstrar dentro de campo e isso é mais complicado", disse o comandante da Fúria.



(Foto: Getty Images)

O treinador também afirmou estar feliz desde que recebeu o chamado para comandar a equipe e destacou a grande oportunidade em sua carreira.

"Você nunca sabe quando vai ter a oportunidade. É uma mudança grande, mas eu gosto e tenho facilidade de adaptar as diferentes situações e tenho muito mais tempo para trabalhar sem os jogadores, na preparação dos jogos e competições.