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Donny Afroni
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Luis Enrique dedica vitória suada do PSG sobre o Lyon a Khvicha Kvaratskhelia, enquanto jogadores pouco utilizados se destacam

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Luis Enrique dedicou a vitória suada do Paris Saint-Germain sobre o Lyon a Khvicha Kvaratskhelia, após uma lesão que tirou o ponta do restante da temporada. No Parque dos Príncipes, os campeões franceses contaram com a profundidade do elenco: jogadores pouco utilizados ganharam destaque e garantiram os três pontos.

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Enrique se emociona após lesão de Kvaratskhelia

Enrique demonstrou orgulho e tristeza após a vitória de sua equipe por 2 a 0 sobre o Lyon na noite de segunda-feira. Embora o resultado mantenha o time parisiense no caminho certo nas competições nacionais, o clima no clube segue pesado após a notícia de que Kvaratskhelia deve perder o restante da temporada. O jogador da seleção da Geórgia sofreu uma lesão grave no confronto com o Barcelona pela Champions League, no meio da semana, deixando uma lacuna significativa no ataque do PSG.

O ex-jogador do Napoli deve passar por um procedimento médico complexo no Catar para tratar a ruptura do ligamento cruzado anterior. “É uma vitória muito importante e nós a dedicamos a Kvara”, disse Enrique à PSG TV.

Técnico elogia a mentalidade vencedora do elenco

Apesar do impacto emocional da perda de um jogador importante, Enrique fez questão de elogiar a mentalidade de sua equipe. Ele destacou que o elenco foi formado para disputar todos os títulos possíveis, o que exige que cada jogador esteja pronto para entrar em campo a qualquer momento. A vitória mostrou a capacidade do grupo de superar dificuldades em uma semana difícil para o clube da capital.

“Somos uma equipe que busca ganhar tudo. Essa é a nossa mentalidade. Para isso, é preciso estar sempre pronto e, hoje, os jogadores que entraram mostraram o nível que têm e que merecem jogar mais. É difícil para mim como técnico, mas adoro essa personalidade e essa mentalidade”, afirmou.

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Lyon disciplinado dificultou a vida do PSG

Enrique reconheceu o desafio de enfrentar um Lyon talentoso logo após uma partida exigente pela Champions League. Ele elogiou a qualidade individual e a preparação tática do Lyon sob o comando de um técnico competente. Embora o PSG tenha começado a partida tomando a iniciativa, foi difícil superar a defesa disciplinada dos visitantes.

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“Obviamente, foi uma partida muito difícil, depois da Champions League, contra uma equipe muito boa do Olympique Lyonnais, com muita qualidade individual e um técnico muito bom. Foi muito duro. Acho que começamos bem o jogo, mas foi difícil porque eles defenderam muito bem. No segundo tempo, acho que melhoramos um pouco e ficou mais difícil para eles, porque tinham corrido muito”, explicou Enrique.

Jogadores pouco utilizados aproveitam a oportunidade

Com vários titulares poupados após a partida europeia, o PSG recorreu ao banco de reservas para conquistar a vitória sobre um Lyon resistente. O jovem Senny Mayulu esteve entre os que aproveitaram a chance e marcou um gol importante para garantir o resultado. Enrique se mostrou satisfeito com jogadores como Mayulu, Quentin Ndjantou, Mika Godts e Beraldo, que contribuíram significativamente para o esforço coletivo no segundo tempo.

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“Marcamos nossos gols com jogadores que não vinham atuando tanto recentemente, e estou muito feliz por Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Mika Godts, Beraldo e Lucas Hernandez, todos os reservas”, explicou Enrique.