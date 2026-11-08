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O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, exaltou uma vitória “especial” após sua equipe superar um Troyes resistente e manter a campanha perfeita entre as pausas para as seleções. Um gol solitário de Illia Zabarnyi fez a diferença no Parque dos Príncipes, onde os campeões venceram apesar da atuação defensiva disciplinada dos visitantes.

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Enrique comenta sequência histórica de vitórias

Enrique não escondeu a satisfação depois de ver sua equipe conquistar uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Troyes no sábado. Foi a 11ª vitória consecutiva do clube da capital, mas o espanhol fez questão de destacar o aproveitamento perfeito da equipe em um período de calendário apertado no futebol nacional. Com o resultado, o PSG chega à última pausa para jogos de seleções do ano com todos os pontos possíveis e a confiança em alta.

Após o apito final, Enrique ressaltou a importância do resultado diante da resistência do adversário. “Onze vitórias seguidas, isso é bom. Mas o que mais me chama a atenção é termos conseguido vencer todos os nossos jogos entre as duas pausas para seleções. É a primeira vez que fazemos isso. Como costuma acontecer contra equipes em situação complicada na tabela, foi uma partida difícil. Acho que criamos mais chances do que o habitual e buscávamos marcar mais gols, mas eles defenderam muito bem”, disse o treinador à PSG TV.

Uma vitória “especial” no Parque dos Príncipes

O ex-técnico do Barcelona também elogiou o ambiente vibrante no Parque dos Príncipes e destacou uma ligação entre o elenco e a torcida do PSG que atingiu um nível sem precedentes. Após uma vitória crucial, o treinador exaltou a experiência de jogar em casa e descreveu o triunfo diante dos torcedores, que apoiaram a equipe sem parar, como uma ocasião verdadeiramente “especial” para todos os envolvidos.

“Estou muito satisfeito, especialmente quando vencemos uma partida desse tipo. Parabéns aos torcedores, foi um dia importante. Vencer este jogo foi especial, como sempre acontece quando jogamos no Parque dos Príncipes. Estamos felizes e espero que tenhamos muitos outros anos para compartilhar juntos. Isso é muito importante para o clube”, afirmou.

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Zabarnyi atribui gol ao trabalho duro

Autor do gol da vitória, Zabarnyi também estava animado após sua contribuição decisiva. O defensor se tornou peça fundamental na equipe de Enrique e mostrou sua capacidade de contribuir tanto na defesa quanto no ataque. Zabarnyi acredita que a fase atual do time é resultado direto da intensidade nos treinos, e não de algum segredo tático ou de uma mudança repentina na abordagem da comissão técnica.

O autor do gol tratou de desviar os elogios individuais e insistiu que o esforço coletivo continua sendo a prioridade para o líder da Ligue 1. “Estamos bem, em boa fase, e só precisamos continuar. Tudo está funcionando bem na equipe. Não fizemos nada de especial, apenas seguimos trabalhando, fazendo o que sempre fazemos, e agora é a nossa hora. Trabalhei muito, mantive o foco e agora estou jogando, jogando bem, eu acho, e mereço isso”, explicou o jogador da seleção ucraniana após a partida.

PSG olha para o futuro

Com 11 vitórias consecutivas, o desafio de Enrique será administrar o desgaste de seus principais jogadores à medida que a temporada entra em sua fase mais exigente. Após a próxima pausa para jogos de seleções, o PSG voltará a disputar uma partida pelo campeonato nacional em aproximadamente duas semanas, fora de casa, contra o Nice. Depois desse importante desafio como visitante, os atuais campeões europeus voltarão rapidamente as atenções ao mais alto nível do futebol de clubes no continente. A equipe se preparará para receber a Roma, potência italiana, na capital francesa, em um confronto de Champions League que promete ser eletrizante diante de sua apaixonada torcida.