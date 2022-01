Luis Diaz: quem é o colombiano do Porto que deve reforçar o Liverpool?

Lembrar-se das origens, de onde veio e onde cresceu, é sempre muito importante, ainda mais quando a fama começa a surgir e esta, se não for bem controlada, pode atrapalhar na vivência social e profissional. Aos 25 anos, o colombiano Luis Díaz soube, tranquilamente, manter os pés no chão e jogar futebol como outros grandes atletas.

Assim como Salah, Mané, Diego Jota e Firmino, principais atacantes do Liverpool e de origem humilde, Díaz pode chegar ao Liverpool no início deste ano e com uma vida muito parecida, e uma habilidade tão boa quanto a dos seus, quem sabe, futuros companheiros de equipe. Atualmente no Porto FC, o aleta tem sido destaque da equipe portuguesa e da seleção colombiana.

Nascido no município de Barrancas, na Colômbia, Díaz é o primeiro jogador de alto nível que surge da comunidade Wayuu, grupo étnico do país, com características um pouco diferentes do resto da população da região. O local, inclusive, é duramente deixado de lado muitas vezes, onde problemas como a fome são presentes.

Com ótimas jogadas individuais e bom uso das duas pernas, o colombiano levou, como citado, interesse ao Liverpool, assim como a outros clubes europeus. O Porto quer manter o jogador no elenco, mas sua cláusula de venda é muito bem valorizada, atingindo 80 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões), podendo ser a melhor escolha do clube português em deixá-lo partir.

Quando jovem, chamou atenção de Carlos Valderrama, um dos grandes ídolos da Colômbia, na época em que treinava a seleção nacional. Em 2015, Díaz impressionou ao ex-jogador com seus ótimos dribles e controle de bola. Muita moral para o jovem receber essa atenção de Valderrama, não? Isso levou o atacante a se tornar um dos principais jogadores de Los Cafeteiros desde então, marcando golaços como no duelo contra o Brasil, de bicicleta, em jogo válido pela Copa América de 2021.

#CopaAmérica 🏆



¡QUÉ GOLAZO! Luis Díaz abrió el marcador con una hermosa pirueta para Colombia



GOOOLAÇO DA COLÔMBIA! Luis Díaz abre o placar para @FCFSeleccionCol



🇧🇷 Brasil 🆚 Colômbia 🇨🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/PgTJBD4Yk7 — Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021

A habilidade e compromisso de Luis Díaz serão garantias para o time que o contratar, inclusive o Liverpool, que receberia um grande parceiro para os super atacantes, e muito conscientes, dos Reds.