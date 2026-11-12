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O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, defendeu veementemente Lamine Yamal depois que o jogador do Barcelona foi acusado de receber tratamento privilegiado por chegar atrasado à concentração da seleção. O treinador criticou duramente as “mentiras” sobre a ausência do adolescente no próximo confronto com a Tchéquia devido a um problema no joelho.

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De la Fuente defende chegada tardia de Yamal

De la Fuente rejeitou categoricamente as alegações de que Yamal recebe tratamento especial. O atacante do Barcelona recebeu permissão para se apresentar à concentração da seleção depois de seus companheiros.

Yamal não viajou com a delegação para a partida da Espanha contra a Tchéquia pela Liga das Nações, na quinta-feira. O adolescente está lidando com uma inflamação no joelho direito. Ele relatou o desconforto pela primeira vez após a vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid. A equipe médica da Espanha avaliou o problema e optou por mantê-lo em seu clube para o tratamento inicial.

Técnico da Espanha critica invenções e mentiras da imprensa

De la Fuente expressou profunda frustração com a cobertura da imprensa sobre a chegada tardia de Yamal. O técnico ficou visivelmente incomodado com as sugestões de que o jovem astro tem uma condição privilegiada dentro do elenco.

“O que mais me machuca são as mentiras, a falta de rigor, a ausência de compromisso com a verdade e as invenções”, afirmou De la Fuente, segundo a ESPN. “É por isso que compartilhei mais do que talvez devesse, mas é a única maneira de as pessoas saberem a verdade.”

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Ele deixou claro que não tolerará relatos falsos sobre a harmonia do elenco e acrescentou: “Não suporto pessoas que tentam enganar você e mentem.”

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Cautela médica é prioridade para jovem do Barcelona

A decisão de adiar a chegada de Yamal foi puramente médica, com o objetivo de evitar uma viagem desnecessária. De la Fuente enfatizou que o protocolo habitual foi seguido.

“Nossa equipe médica o avaliou, e decidi que, para evitar a viagem, seria melhor que ele ficasse em casa para receber tratamento com seu clube”, explicou. “Lamine não tem nenhum privilégio especial. Teríamos feito isso por qualquer outro jogador.”

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Yamal não é o único jogador a se apresentar mais tarde à concentração. O atacante da Real Sociedad Mikel Oyarzabal também teve sua chegada adiada enquanto se recuperava de uma doença em San Sebastián.

Objetivo é ter Yamal no próximo confronto com a Inglaterra

De la Fuente manteve contato próximo com Yamal ao longo da semana. O técnico confirmou que a recuperação do ponta está progredindo bem. A Espanha lidera seu grupo na Liga das Nações com 12 pontos e já garantiu vaga nas quartas de final. A Inglaterra está em segundo lugar, com nove pontos, o que torna o confronto de domingo decisivo na disputa pela liderança.