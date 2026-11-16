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O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, se recusou a criticar seus jogadores depois que a Inglaterra, com dez em campo, encerrou a sequência invicta de 43 jogos da equipe, recorde europeu, com uma vitória por 3 a 2 pela Liga das Nações da UEFA no domingo. Apesar da reação nos minutos finais no Metropolitano, em Madri, os atuais campeões mundiais caíram para a segunda posição do Grupo A3.

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Reação tardia fica perto, mas não evita a derrota

De la Fuente viu sua equipe ficar atrás por 3 a 0 antes de completar uma hora de jogo. Harry Kane converteu um pênalti antes do intervalo, e Ezri Konsa e Ben White ampliaram. A Espanha ganhou uma chance de reagir quando Elliot Anderson foi expulso por fazer falta em Lamine Yamal, e Mikel Oyarzabal converteu a cobrança de pênalti, de cerca de 11 metros. Nico Williams marcou o segundo gol aos 75 minutos, mas os donos da casa não conseguiram chegar ao empate.

Técnico exalta série histórica de invencibilidade

O revés de domingo encerrou uma série de 968 dias sem derrotas, iniciada após a derrota em um amistoso contra a Colômbia em março de 2024. Foi a mais longa sequência de uma seleção europeia em todas as competições, desconsideradas as disputas de pênaltis.

Sem criticar o elenco após o apito final, De la Fuente disse: "Só tenho palavras de orgulho e gratidão pelos jogadores e quero valorizar o que foi feito até agora. Quem vier depois de mim deve superar tudo isso. Tenho orgulho de uma trajetória fantástica e de tudo o que vem pela frente.

"É preciso saber ganhar e perder, e fomos dominados nos primeiros 30 minutos. [A Inglaterra] foi melhor e impôs seu domínio. Depois, as coisas mudaram. Tivemos algumas chances e, perdendo por 3 a 0, precisamos reconhecer o que fizemos.

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"Mas não há desculpas. O goleiro deles foi decisivo. O placar de 3 a 0 e a primeira meia hora nos prejudicaram muito diante de um adversário muito forte."

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Problemas físicos agravam início difícil

O resultado marcou apenas a segunda derrota dos espanhóis em casa em 41 partidas, desde outro revés por 3 a 2 diante da Inglaterra, em outubro de 2018, e a primeira em Madri desde a derrota para os ingleses em fevereiro de 1987.

Ao detalhar o desgaste físico do elenco, De la Fuente acrescentou: "Quando as partidas não começam bem, as adversidades se acumulam. [Marc] Pubill teve um problema no tornozelo, [Pau] Cubarsi sofreu uma distensão muscular, e [Martin] Zubimendi também... Mas conseguimos nos recuperar, e os jogadores deram tudo de si.

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"É uma pena que não tenhamos conseguido ao menos o empate, mas tenho orgulho, e insisto mais uma vez, desse grupo fantástico de jogadores."

Vice-líder aguarda sorteio do mata-mata

Depois de vencer seus cinco primeiros jogos no Grupo A3 e garantir a vaga no mata-mata antes da partida decisiva de domingo, a Espanha ainda avança às quartas de final da Liga das Nações, em março, apesar de ter cedido a liderança à Inglaterra. No entanto, terminar em segundo lugar significa que a Espanha enfrentará uma das outras seleções vencedoras de grupo quando os confrontos das quartas de final acontecerem na próxima primavera. Até lá, De la Fuente espera que Marc Pubill, Pau Cubarsi e Martin Zubimendi se recuperem rapidamente de seus respectivos problemas físicos ao retornarem a seus clubes.