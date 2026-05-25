Luis de la Fuente explica a convocação da Espanha para a Copa do Mundo e evita perguntas sobre a ausência de Dean Huijsen

Luis De la Fuente, técnico da seleção espanhola, apresentou na tarde desta segunda-feira a sua convocação para a Copa do Mundo. O técnico não convocou nenhum jogador do Real Madrid, algo que nunca havia acontecido antes. Por isso, o treinador recebeu várias perguntas a respeito.

Dean Huijsen também fica em casa. O zagueiro nascido em Amsterdã estreou pela seleção espanhola em março do ano passado e, desde então, disputou sete partidas pela seleção. Na última pré-temporada, o zagueiro do Real Madrid ainda fazia parte da convocação.

No entanto, De la Fuente não escolheu o zagueiro de 21 anos, dando preferência a outros jogadores. Além de Huijsen, nenhum outro companheiro de equipe do Real Madrid foi convocado para a fase final, pela primeira vez na história. O grande rival, o FC Barcelona, fornece nada menos que oito jogadores, tornando-se assim o principal fornecedor. O técnico de 64 anos abordou esse assunto na coletiva de imprensa.

“Não me importo de onde vêm os nossos jogadores. Talvez alguns torcedores se importem. Para mim, isso não é importante. Acho que é uma lista cuidadosamente elaborada. Todos os que estão nesta lista merecem estar”, disse ele antes de falar sobre o número de jogadores do Barcelona. “Não sei se são oito — e, se soubesse, já teria esquecido. São apenas jogadores da seleção nacional, nada mais”, afirmou o técnico da Espanha.

O técnico também foi questionado especificamente sobre a ausência de Huijsen e Robin Le Normand, zagueiro do Atlético de Madrid. O zagueiro de 29 anos também não está na lista, apesar de ter sido praticamente sempre convocado em 2025. O jogador, com 27 convocações para a seleção, não foi, no entanto, incluído na convocação da última pré-temporada. O técnico, porém, não quis comentar muito sobre o assunto.

"Prefiro falar sobre Eric Garcia e Marco Pubill, os zagueiros centrais que foram convocados. Poderia ter havido outros jogadores na lista. Achamos que este era o momento certo para eles. Eles tiveram uma temporada fantástica. Eu os conheço desde as categorias de base. Sei que eles se encaixarão perfeitamente na equipe", afirmou De la Fuente.

No entanto, o técnico reservou uma vaga para Lamine Yamal, que está fora de ação desde o final do mês passado devido a uma lesão no tendão. De la Fuente ainda não sabe quando poderá escalar o craque novamente. “Não queremos apressar o processo de recuperação dele. Continuaremos acompanhando a situação dele até as partidas da fase de grupos.”