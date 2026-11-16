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O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, destacou a atuação “fantástica” de James Trafford depois que o goleiro foi decisivo na vitória histórica da Inglaterra por 3 a 2 em Madri. O goleiro do Leeds United fez várias defesas de nível mundial para preservar a vantagem apertada e impor uma rara derrota aos atuais campeões mundiais e europeus.

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Trafford segura pressão final da Espanha no Metropolitano

Trafford justificou sua escalação como titular com uma atuação decisiva nos minutos finais no Estádio Metropolitano. O goleiro do Leeds fez duas defesas importantes em sequência para impedir gols de Fermin Lopez e Aymeric Laporte, enquanto a Inglaterra, com dez jogadores, resistiu a 15 minutos finais tensos para garantir uma vitória por 3 a 2 pela Liga das Nações no domingo.

A Inglaterra havia assumido o controle da partida em um início dominante, naquela que foi, provavelmente, sua atuação mais completa sob o comando de Tuchel. O capitão Harry Kane abriu o placar de pênalti pouco antes do intervalo. Depois, os defensores do Arsenal Ezri Konsa e Ben White marcaram na segunda etapa e ampliaram a vantagem para três gols.

A partida mudou drasticamente quando Elliot Anderson foi expulso, dando à Espanha a chance de reagir. Mikel Oyarzabal converteu o pênalti marcado em seguida, e o reserva Nico Williams concluiu uma jogada coletiva bem trabalhada para reduzir a diferença para um gol. As defesas de Trafford, porém, preservaram a vantagem dos visitantes.

De la Fuente elogia goleiro da Inglaterra

De la Fuente colocou Fermin, Williams, Pedri e Dean Huijsen em campo no segundo tempo para tentar a virada, mas deixou Madri aplaudindo a resistência de Trafford. “O que queríamos com as substituições era partir para o ataque, tentar criar mais chances”, explicou. “Criamos algumas oportunidades, mas o goleiro da Inglaterra fez uma atuação fantástica e evitou dois ou três gols nos últimos dez ou 15 minutos. De qualquer forma, havia muitas alternativas, mas quero dizer novamente como a Inglaterra foi fantástica nesta noite.”

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Ele também revelou o que disse ao elenco, ainda atônito, no vestiário após uma rara derrota. “Quanto ao vestiário, quando você não está acostumado a perder, olha para os outros e pergunta: ‘O que aconteceu aqui?’. Então, o que eu disse aos meus jogadores? Disse que não perdíamos havia três anos e que vencemos todos os torneios importantes. Eu só queria dizer o quanto tenho orgulho deles por isso. É uma pena que não tenhamos outro jogo em breve; teremos de esperar até março”, acrescentou.

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Apesar do fim dessa sequência de três anos, De la Fuente insistiu que sua equipe podia tirar muitos motivos de incentivo de suas conquistas e da reação nos minutos finais. “Há muitos pontos positivos aqui”, continuou. “É muito difícil chegar até aqui, alcançar os números que alcançamos. O que fizemos é histórico. Fomos campeões da Liga das Nações, da Eurocopa, da Copa do Mundo. Tudo isso é positivo.

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“Mas sabemos ganhar e sabemos perder. E temos de dizer que enfrentamos um adversário que conseguimos vencer no passado, mas preciso reconhecer que eles foram a melhor equipe nos primeiros 30 minutos. Tive a sensação de que poderíamos chegar lá quando eles ficaram com um jogador a menos, mas tenho muito orgulho deste time, de sua fome e de sua vontade. Estou convencido de que o melhor ainda está por vir para esta equipe.”

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