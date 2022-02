Luís Castro, Leonardo Jardim, Jorge Jesus: quem deve assumir o Corinthians?

O Corinthians ainda não conseguiu um acerto com o seu futuro técnico. A diretoria busca opções portuguesas no mercado da bola. Depois de negativas de Jorge Jesus, Vítor Pereira e Rui Vitória, a diretoria se divide entre dois nomes: Luís Castro e Leonardo Jardim.

A preferência da cúpula é por Luís Castro, treinador que pertence ao Al-Duhail, do Qatar. Entretanto, a questão financeira é o que atrapalha um acordo com o europeu. Os corintianos não estão dispostos a pagar a multa de um milhão de euros (R$ 5,88 milhões na cotação atual) para tirá-lo do clube, com o qual ele tem vínculo até junho deste ano. A ideia é buscar um acordo para para evitar gastos com a contratação do lusitano.

Já foi enviada uma proposta para a sua mudança para o Parque São Jorge. Além dos paulistas, o Botafogo também deseja contratá-lo e iniciou tratativas por meio do empresário John Textor, conforme antecipado pela GOAL. Luís Castro tem interesse em trabalhar no Brasil, mas o seu futuro só deve ser decidido no início da próxima semana. O técnico tem um jogo importante neste fim de semana pelo clube do Qatar.

A segunda opção do Corinthians no atual cenário é Leonardo Jardim. Demitido recentemente do Al Hilal, da Arábia Saudita, o português foi procurado pela cúpula para saber quais seriam as condições de uma possível mudança para o Brasil.

Jardim, que marcou época à frente do Mônaco, da França, é visto como uma opção interessante pelo clube, sobretudo por estar livre no mercado da bola. O primeiro contato foi apenas nessa quarta-feira (16). A cúpula perguntou ao técnico o que ele pensa sobre uma mudança para o país e em seu futuro trabalho. Não foram discutidos valores para o contrato.

Contatos anteriores

O Corinthians fez ao menos três contatos antes de procurar a dupla que está em pauta neste momento: Jorge Jesus, Vítor Pereira e Rui Vitória. Contudo, todos deram respostas negativas ao clube do Parque São Jorge.

Jorge Jesus foi a primeira opção da diretoria. Livre desde que deixou o Benfica, em dezembro do ano passado, o português se reuniu com a cúpula antes mesmo da demissão de Sylvinho, ocorrida no início deste mês.

Logo que o cargo ficou vago, o clube formalizou uma proposta a Jorge Jesus. A ideia era pagar algo perto do que ele recebia no Benfica — cerca de R$ 1,8 milhão por mês. O lusitano, contudo, recusou a proposta enviada pelos paulistas, assim como fez com Flamengo e Atlético-MG anteriormente.

Mais artigos abaixo

Sem acordo com Jorge Jesus, o Corinthians passou a negociar com Vítor Pereira. Auxiliado pelo escritório de Giuliano Bertolucci, o clube tentou um acordo com o técnico, mas esbarrou nas questões financeiras.

Vítor Pereira pediu R$ 2 milhões por mês para ele e os membros de sua equipe técnica. O valor foi considerado alto demais pela cúpula. A diretoria tentou aporte financeiro de um parceiro, mas não conseguiu. Sem forma de viabilizar a sua contratação, preferiu deixá-lo livre para decidir o seu futuro.

Rui Vitória foi a última procura do Corinthians no mercado da bola. O treinador foi chamado para conversar nos últimos dias e nem sequer quis abrir tratativas. O português pensa em seguir no futebol europeu em vez de assumir um clube do Brasil neste momento.