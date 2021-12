Lugano revela pedido de desculpas de Bauza em eliminação do São Paulo em 2016

Lugano revelou um pedido de desculpas de Edgardo Bauza, ex-técnico do São Paulo, após a derrota do Tricolor para o Atlético Nacional por 2 a 0 no Morumbi, pela semifinal da Libertadores de 2016. Na ocasião, Maicon foi expulso no segundo tempo e Bauza optou por colocar Hudson em campo, mantendo Lugano no banco, e improvisou o lateral Mena na defesa. Minutos depois, Borja fez os dois gols do Atlético Nacional.

Em entrevista exclusiva para o podcast da Libertadores, Lugano revelou o que Bauza lhe disse na descida das escadas para os vestiários do Morumbi naquela noite do dia 6 de julho de 2016.

"Eu estava voltando de uma contusão. Entrei contra o Atlético-MG (quartas). Na semi faltavam poucos minutos e ele já tinha chamado o Hudson para entrar. Patón sabia que eu não gostava de entrar nos cinco minutos finais para defender. Colocar um zagueiro faltando cinco minutos é o anti-zagueiro e o anti-goleiro. Mas nesse dia era diferente porque o Maicon tinha sido expulso".

Dia 06/07/2016 - semi de Libertadores

São Paulo 0 x 2 Atlético Nacional

Maicon é expulso. Bauza improvisa Mena na zaga e deixa Lugano no banco. Borja faz dois gols.

Em exclusiva para @LibertadoresBR Lugano revela o que Patón disse no túnel do Morumbi:

"Diego, me desculpe, caguei"

"Ele tinha chamado Hudson para entrar no meio campo e decidiu continuar, um jogador versátil. O jogo tava quente, faltavam poucos minutos. Não sei se colocou Hudson ou Mena na zaga. Mas deu azar que nesses minutos o Borja fez dois gols no meio da zaga. E azar também. Patón quando acabou o jogo descendo a escada do Morumbi, em pleno clima quente do jogo, me abraçou e disse: “Diego, me desculpe, mas caguei. Te peço perdão de coração”. Eu respondi “Não, Patón, tranquilo, culpa minha que não pulei para dentro do campo”. Devia ter feito “Não, Paton, vai entrar eu”, isso que eu tinha que ter feito. Mas estava na outra ponta, Hudson tava pra entrar quando Maicon foi expulso. Mas Patón na hora me pediu desculpas descendo escada. Ta louco, fenômeno Patón. Mando um abraço pra ele", revelou Lugano.

Após a derrota por 2 a 0 no Morumbi, o São Paulo voltou a perder para o Atlético Nacional em Medellín, por 2 a 1, em jogo marcado por erros de arbitragem contra o Tricolor na Colômbia. Posteriormente, o Atlético Nacional foi campeão daquela Libertadores. No fim de 2017, Lugano se aposentou como jogador e depois virou dirigente do São Paulo. Atualmente ele é comentarista esportivo dos Canais Disney.