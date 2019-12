Lugano não crê em Cavani no Brasil, mas diz: "Sempre fala que gostaria de jogar a Libertadores"

Uruguaio fala sobre a relação com o compatriota do Paris Saint-Germain, que foi especulado no Flamengo, mas não crê que ele atue no Brasil

Edinson Cavani não permanecerá no ao fim do vínculo atual, em junho de 2020, de acordo com a France Football. A informação gerou especulação sobre o futuro do atacante, que despertou o interesse do . Porém, um amigo do centroavante não o vê se mudando para o .

Diego Lugano, compatriota de Cavani, concedeu entrevista à Rádio Transamérica e falou sobre o tema:

"Ele sempre fala que gostaria de jogar a Libertadores. Mas economicamente é impossível que os times sul-americanos atinjam o que ele merece. Fica difícil", declarou.

"Sou muito amigo do Cavani e do irmão dele, que jogou comigo no e eu considero um irmão mais novo. Falo muito com ele. Óbvio que o parâmetro econômico que ele atingiu na Europa é impossível para a América do Sul, mesmo para os times que hoje têm muito dinheiro. Ele está em outro patamar econômico, é muito difícil. Jogador sabe que a vida no futebol é curta e ninguém desperdiça dois ou três anos de carreira perdendo muito dinheiro. Não podemos iludir a torcida com sonhos muito altos, principalmente pela parte econômica, não que ele não quisesse estar por aqui", acrescentou.