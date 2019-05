Ludovit Reis: quem é o meia de 18 anos que o Barcelona acabou de contratar

O jovem com ascendência eslovaca participará da pré-temporada com o elenco principal

Ludovit Reis é a mais nova aposta do para o futuro. O jogador de 18 anos será apresentado nos próximos dias, mas defenderá a equipe da base após ser revelado para o futebol profissional no Groningen, da . Essa é mais uma movimentação comum no cenário europeu: um clube maior se reforça com jovens que possuem potencial e aprimoram seus talentos nessa equipe, sendo um investimento mais barato que trazer grandes nomes.

O meia passará por exames médicos, assinará o contrato e será apresentado nesta quinta-feira (23). Ao menos é o que garante o diário Sport. Seu ex-clube foi eliminado pelo Vitesse na última quarta-feira (22) na briga por uma vaga na próxima edição da , que, na , é disputada por meio de um playoff. Isso fez com que a chegada dele fosse antecipada.

O Barcelona pagará algo em torno de 3 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões) ao time do nordeste da Holanda, e o jogador assinará um contrato de cinco anos. Em teoria, Reis participará da pré-temporada com o elenco principal e Ernesto Valverde deve optar em deixá-lo no time B, como forma de adaptação ao futebol espanhol e à capital da Catalunha, mas os planos podem mudar de acordo com seu desempenho.

Confira um pouco do repertório de Ludovit Reis com a camisa do Groningen:

No seu primeiro ano com os profissionais do Groningen, o meia entrou em campo 27 vezes na Eredivisie, o que corresponde a quase 2.200 minutos, e foi às redes uma vez, além de dar um passe para gol. Ele é formado nas categorias inferiores do Hoofddorp e possui dupla nacionalidade, por ser descendente de eslovacos.

O jogador é o segundo reforço dos blaugranas nessa janela de transferências. Frenkie de Jong, do , foi o primeiro contratado. O clube catalão desembolsou 77 milhões de euros (em torno de R$ 346 milhões) para contar com o meia e, possivelmente, essa não seja a última contratação vinda dos Países Baixos. Matthijs de Ligt tem sua situação acompanhada de perto e se especula que um acerto entre as partes está próximo.