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Luciano ValenteESPN
Siep Engelen

Traduzido por

Luciano Valente tem opinião muito clara sobre a ausência de Anis Hadj Moussa após NEC x Feyenoord

NEC Nijmegen x Feyenoord
NEC Nijmegen
Feyenoord
Eredivisie
L. Valente
A. Hadj Moussa

O capitão do Feyenoord, Luciano Valente, está extremamente orgulhoso de sua equipe após a vitória por 3 a 1 sobre o NEC. O time de Roterdã teve uma preparação um tanto turbulenta por causa da novela de transferências em torno de Anis Hadj Moussa, mas justamente por isso o desempenho foi “ainda mais impressionante”, contou Valente à ESPN.

“Não quero falar muito sobre isso, é claro o que está acontecendo”, reagiu Valente sobre a situação de Hadj Moussa. “São valores altos, então isso é complicado para alguém. O que vai acontecer no fim das contas, cabe a eles. Não quero me meter muito nisso.” 

Segundo informações, o ponta argelino poderia ganhar cerca de 50 milhões de euros em cinco anos no Ittihad Club. Para isso, porém, o Feyenoord teria de liberá-lo, e isso ainda não aconteceu. No momento, há uma oferta de cerca de 40 milhões de euros em De Kuip. 

“Claro que é chato, isso traz um pouco de inquietação”, foi a opinião clara de Valente sobre a ausência de seu companheiro de equipe. “Mas é ainda mais impressionante a forma como estamos aqui hoje como time. Cumprimos muito bem esse papel, é isso que os torcedores querem ver.” 

Quem assumiu o papel principal no segundo tempo pelo Feyenoord foi o estreante de 17 anos Jerayno Schaken. Com seu gol, ele se tornou o estreante mais jovem a marcar na história da Eredivisie. 

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“Fenômeno, né?”, ri Valente. “Não, não podemos nos apressar. Ele está indo super bem nos treinos e hoje teve a chance dele. Que gol, isso é qualidade.” 

“Estou superorgulhoso dele. O que também é bonito é que, depois do gol, ele jogou de forma muito madura. Isso é muito impressionante para a idade dele, que ele não vá apenas por aquelas jogadas. Ele administrou isso de forma muito madura.”

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