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Luciano Valente lamenta o empate por 1 a 1 do Feyenoord com o Ajax no De Klassieker. Para o capitão do time de Roterdã, a equipe poderia ter conseguido mais. Ele considera o pênalti perdido por Nacho Ferri “muito doloroso”.

“Acho que hoje merecíamos mais”, disse Valente à ESPN. “Acredito que esse seja o sentimento de todos.”

“Começamos de forma incrivelmente apática, assim como contra o Porto. Depois do gol, porém, passamos a ter muito controle do jogo e mantivemos isso até o fim.”

“Também não criamos chances realmente claras, mas me parece evidente que controlamos o jogo e merecíamos mais”, afirmou Valente. “Estamos evoluindo passo a passo. Foi assim contra o Porto e novamente hoje. Só que hoje nos faltou o mais importante: os três pontos.”

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Em seguida, Hans Kraay junior perguntou a Valente se Nacho Ferri, que não vinha fazendo uma boa partida, era o primeiro da lista de cobradores de pênaltis. “Sim, Ferri é o primeiro”, esclareceu Valente de imediato.

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Por isso, Valente não hesitou em discutir o assunto e optou por deixar o espanhol totalmente concentrado. “Ele é o número um agora, então acho que precisa se concentrar e fazer a cobrança.”

“Se você está na lista, e ele está logo atrás, precisa estar pronto. O fato de ele ter perdido agora é outra questão. Ferri é atacante e quer marcar. O erro de hoje é doloroso para nós. Mas ele precisa manter a cabeça erguida e seguir em frente.”

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O pênalti perdido por Ferri é um retrato da fase que ele atravessa. Nas últimas oito partidas, somando todas as competições, o atacante marcou apenas uma vez.

“No fim das contas, precisávamos vencer aqui”, lamentou Valente sobre o empate. “Não conseguimos fazer isso há algum tempo, mas pelo menos a energia que mostramos hoje foi um ponto positivo.”