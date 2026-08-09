Luciano Valente garante ao Feyenoord uma vitória apertada no clássico após uma chuva de chances e escapa nos acréscimos por causa de lesão

O clássico municipal de Roterdã terminou com vitória do Feyenoord por 1 a 0. Luciano Valente conduziu sua equipe ao triunfo como capitão. Os rotterdamers criaram chances suficientes para definir a partida antes, mas balançaram a rede apenas uma vez.

Com apenas um minuto, Ayase Ueda teve uma chance claríssima. O atacante pôde cabecear livre dentro da pequena área, mas não conseguiu colocar a bola entre as traves. O Sparta estava imediatamente avisado. Alguns minutos depois, Anis Hadj Moussa balançou a rede, mas o atacante estava impedido, e por isso o 0 a 0 permaneceu no placar.

O clássico municipal teve um início intenso, no qual as duas equipes apareceram com perigo. O Feyenoord jogava com facilidade e trocava passes com frequência em direção à área, mas ainda criava poucas grandes chances. O Sparta aproveitava os grandes espaços na defesa do Feyenoord e, por esse caminho, chegou a boas oportunidades.

O Sparta mantinha as linhas próximas umas das outras, o que obrigava o Feyenoord a buscar uma brecha em espaços curtos. Aos 35 minutos, a equipe de Giovanni van Bronckhorst finalmente encontrou essa abertura. Gjivai Zechiël cruzou e encontrou Valente, que não hesitou em nenhum momento e transformou o passe na marcação do 1 a 0.

Depois do intervalo, o Feyenoord voltou forte imediatamente. Valente voltou a servir Ueda em ótima condição, mas o atacante falhou na tentativa de marcar seu primeiro gol da temporada. A pressão ofensiva do Feyenoord continuou, porque teve três chances. Valente, Zechiël e Hadj Moussa não viram suas finalizações terminarem no fundo da rede.

Ainda assim, o Feyenoord prendeu a respiração por um momento quando Givairo Read caiu no gramado com muitas dores. Ayoni Santos foi com tudo após um lançamento longo e atingiu o joelho do lateral-esquerdo, que pareceu hiperestender a articulação. Read recebeu atendimento por vários minutos, mas no fim conseguiu continuar.

O Feyenoord parecia cada vez menos ligado. Após a parada para hidratação, o Sparta foi claramente em busca do empate, e os espaços na equipe do sul de Roterdã ficavam cada vez maiores. Ainda assim, isso não rendeu grandes chances aos Spangenaren.

Se na primeira hora nada parecia ameaçar o Feyenoord, as chances desperdiçadas mantiveram o suspense até o fim. Pouco antes do apito final, Milan Zonneveld parecia enfim empatar para o Sparta, mas ele estava impedido e o gol foi anulado. No último segundo, Zonneveld pareceu marcar de novo, mas, na jogada que antecedeu sua bela cabeçada, ele deu um empurrão. Esse gol também foi anulado. Assim, o Feyenoord confirmou a vitória por 1 a 0 e Van Bronckhorst conquistou seus primeiros três pontos.