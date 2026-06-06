Luciano Valente (Feyenoord) responde às críticas frequentes com uma tatuagem

Arrisque-se ou perca a chance. Essa frase está tatuada na perna de Luciano Valente. O meio-campista de 22 anos teve essa ideia após sua transferência para o Feyenoord no verão passado.

Na revista do Feyenoord, Valente explica o motivo. “Essa tatuagem surgiu porque todo mundo tinha uma opinião quando eu vim para o Feyenoord; as pessoas se perguntavam se eu seria capaz.”

“Todos os dias, quando abria o Instagram, via minha própria foto. Dá para dizer que você não lê esse tipo de mensagem e passa direto, mas, na prática, você não faz isso”, afirma Valente.

O jogador, que já disputou duas partidas pela seleção holandesa, encontrou uma maneira de lidar com isso. “Eu sabia que sempre poderia contar com meus pais, e ainda posso.”

“Essa é uma maneira muito segura de se mostrar, de fazer coisas que você gosta. E se você falhar de vez em quando, isso faz parte. É assim que todos nós pensamos em casa: a vida nunca é só alegria.”

“Tudo começa com muita confiança em si mesmo e no que você vai fazer. Eu, por exemplo, tinha muita confiança na minha mudança para o Feyenoord antes desta temporada. Acho que você precisa saber lidar com o que as pessoas dizem sobre você, não deve levar tudo muito a sério”, conclui Valente.

Valente disputou 43 partidas oficiais pelo Feyenoord em sua primeira temporada. Nelas, ele marcou três gols e deu nove assistências.