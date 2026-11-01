Luciano Valente faz Rafael van der Vaart lembrar de uma lenda portuguesa: "Vocês o conhecem?"

O Feyenoord deixou escapar pontos preciosos na noite de sábado contra o Fortuna Sittard. Luciano Valente fez o 1 a 0 e voltou a ter uma atuação convincente, mas nem ele conseguiu impedir que a equipe de Limburgo arrancasse o empate por 1 a 1. No Studio Voetbal, o comentarista Rafael van der Vaart se disse profundamente impressionado com o meio-campista, a quem comparou com o ex-jogador de destaque e atual presidente do Benfica Rui Costa.

"O Feyenoord criou muitas chances, mas se esqueceu de marcar", começa a comentarista Imke Courtois. "Continua sendo um bom time. Dá para perceber que o lado direito foi feito para as combinações entre Read, Hadj Moussa e Zechiël, que se aproxima. Pela esquerda, há Valente, que corta para o meio e é genial."

Para Van der Vaart, Valente também foi o destaque no De Kuip. "Isso também é porque vi um passe que me fez pensar: isso é realmente... Ele também entra na área com muito mais frequência do que na temporada passada."

Van der Vaart então vê um passe em profundidade espetacular de Valente para Zechiël, que não aproveitou a chance e chutou na rede pelo lado de fora. "Nem é preciso dizer nada sobre isso. Fico quase feliz por ele ter errado, porque isso torna o passe ainda mais bonito."

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"Acho mesmo que ele se parece com Rui Costa, já disse isso outras vezes. Vocês o conhecem?", pergunta Van der Vaart em voz alta. A apresentadora Eline de Zeeuw não sabe de quem ele está falando. "Koster?"

"Ele jogou no Milan, também usava as meias baixas e jogava com muita facilidade. Valente se parece muito com ele", conclui Van der Vaart. Costa disputou 94 partidas pela seleção de Portugal e era conhecido, entre outras coisas, pela técnica, pelos passes em profundidade e pelo controle de bola.

No início da carreira, Costa jogou por três anos no Benfica antes de se transferir para a Fiorentina, em uma época em que a Serie A era, segundo muitos, o melhor campeonato do mundo. Em Florença, Costa formou uma dupla letal com Gabriel Batistuta antes de se transferir para o AC Milan em 2001.

Depois de conquistar, entre outros títulos, uma Champions League (2003), Il Maestro voltou ao Benfica, onde encerrou a carreira em 2008. Naquele ano, tornou-se imediatamente diretor esportivo do Benfica, cargo que ocupou por nada menos que 13 anos. Desde 2021, é presidente do "seu" Benfica.