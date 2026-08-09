O recém-nomeado capitão do Feyenoord, Luciano Valente, marcou neste domingo o único gol no dérbi da cidade contra o Sparta (0 a 1). Depois da partida, o meio-campista falou diante das câmeras da ESPN, onde comentou, entre outras coisas, sobre a braçadeira de capitão e sua parceria com Gjivai Zechiël.

Valente rasgou elogios a Zechiël. "Gjivai é um jogador fantástico. Estou muito feliz que ele esteja aqui. Eu me dou muito bem com ele e trabalhamos bastante juntos. Hoje isso também ficou bem claro."

Valente se refere, entre outras coisas, ao gol de abertura, que foi preparado por Zechiël. "Foi simplesmente uma bolaça. Trabalhamos muito isso", diz ele. Ao mesmo tempo, o meio-campista reconhece que perder chances quase custou caro ao Feyenoord nos minutos finais.

Novo papel

"Tive que ir ao escritório, e então a comissão explicou como me via. Eles sabem como parte do ano passado aconteceu", conta Valente. "Depois, a comissão perguntou se eu estava aberto a assumir a braçadeira de capitão."

"Acho que é um desenvolvimento muito bonito para a minha carreira. Também sinto essa responsabilidade", prossegue Valente, que percebe ter o apoio de seus companheiros de equipe.

Na temporada passada, a braçadeira de capitão foi um hot topic entre os rotterdammers. Robin van Persie transformou Sem Steijn em capitão e tirou a braçadeira de Quinten Timber. No fim, Timon Wellenreuther se tornou o capitão do Feyenoord.

O meio-campista de 22 anos não sente pressão extra por causa de seu novo papel. "Claro que um capitão é muito mais observado, mas para mim isso não parece pressão. Eu vejo mais como uma responsabilidade e quero assumir certa liderança nas partidas. Não hesitei em fazer isso", conclui.