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Donny Afroni
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Luciano Spalletti usa Lionel Messi para dar uma lição à Juventus após o frustrante empate com o Rennes na Liga Europa

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Luciano Spalletti ficou furioso depois que a Juventus deixou pontos pelo caminho contra o Rennes na Liga Europa e usou Lionel Messi como exemplo máximo do que falta atualmente ao seu elenco. O técnico da Juventus apontou a falta de agilidade mental individual como o principal obstáculo para sua equipe alcançar o próximo patamar nas competições europeias.

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Spalletti cobra mentalidade de elite das estrelas da Juve

A Juventus empatou por 2 a 2 na noite de quinta-feira, resultado que tirou o sono de seu técnico. Spalletti não poupou críticas ao analisar o empate: embora o desempenho tenha melhorado, seus jogadores ainda não têm a capacidade de definição necessária para disputar grandes títulos. O treinador destacou a diferença entre um atleta de alto nível e um verdadeiro campeão, usando o vencedor de oito Bolas de Ouro como principal exemplo para seu elenco.

“Messi, por exemplo, tem a capacidade de sintetizar o que está acontecendo. A ação vem em segundo plano em relação à ideia e à leitura antecipada. É isso que faz a diferença entre um jogador forte e um campeão, que é quem antecipa tudo. Os olhos e a cabeça contam; depois vem a técnica. Quando surgem oportunidades diante do gol, como hoje, é preciso aproveitá-las, não esperar que sejam entregues”, disse Spalletti à Sky Sport Italia.

Frustração com o gol anulado de Lucumi

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Um dos principais assuntos da noite foi o gol de Jhon Lucumi nos minutos finais, que acabou anulado pela arbitragem. A decisão impediu a Juventus de completar uma virada dramática, e Spalletti demonstrou irritação com a interpretação das regras na reta final da partida. Para ele, a defesa do Rennes teve tempo suficiente para afastar o perigo antes do lance.

“O árbitro foi bem, mas nem tanto na decisão de anular o gol de Lucumi. Ouvi um amigo dizer que a regra é bastante clara, mas, da forma como aconteceu, o lance está um pouco aberto a interpretações. Fiquei decepcionado. O defensor do Rennes viu a bola chegando e teve bastante tempo para decidir o que fazer. Depois, fez o movimento errado sem que nenhum de nós o atrapalhasse”, explicou.

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Falhas defensivas e noites sem dormir

Apesar da melhora no ataque, o técnico da Juventus segue preocupado com os gols sofridos por sua equipe. Ele observou que o time frequentemente parece desconfortável quando precisa cobrir grandes espaços do campo rapidamente. A dificuldade de passar do ataque para a defesa resultou em dois gols que o experiente treinador considerou inteiramente “evitáveis” no contexto da partida.

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“Já estamos um pouco acostumados com isso. É um problema fundamental que vem acontecendo há algum tempo. Não nos sentimos à vontade avançando, mas, se a bola volta rapidamente, temos de subir rapidamente. A bola é quem manda, precisamos recuperá-la e, às vezes, levamos um pouco de tempo. Mas hoje já estávamos fazendo isso bem, porque muitas vezes optamos por pressionar o meio-campista deles que saía. Infelizmente, sofremos dois gols que não deveríamos ter sofrido”, analisou Spalletti.

Preocupação com a condição física antes de uma sequência intensa de jogos

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Outra preocupação para o treinador é uma possível lesão de Zeki Celik, que precisou ser substituído no intervalo. Com pouco tempo entre as partidas, a ausência do defensor pode sobrecarregar um elenco que já vem sendo exigido. Spalletti admitiu que a recuperação do jogador parece improvável no curto prazo, o que aumenta sua inquietação enquanto busca regularidade.

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“Ele sentiu um endurecimento e disse que acha que não sofreu nenhuma lesão, mas considero difícil recuperá-lo em dois dias”, admitiu o técnico ao ser questionado sobre a substituição. “Continuo sem dormir à noite, apesar de eles terem jogado melhor: se não venço os jogos, não fico feliz. Os jogadores pareceram reagir muito bem, elevaram o nível e ainda nos faltam coisas. É um objetivo que tínhamos de manter em vista desde o primeiro momento.”