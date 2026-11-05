Luciano Spalletti, técnico da Juventus, está pronto para dar “mais responsabilidade” a Kerim Alajbegovic no duelo contra o AZ, fora de casa, pela Liga Europa, após o primeiro gol do jogador na Serie A

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O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, confirmou que o jovem atacante Kerim Alajbegovic deve ganhar mais minutos na visita ao AZ, pela Liga Europa, na noite de quinta-feira. O talento bósnio de 19 anos conquistou a confiança do treinador após marcar seu primeiro gol na Serie A na vitória por 2 a 0 sobre o Napoli, em casa, no domingo.

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Jovem atacante ganhará minutos em competição europeia

Spalletti planeja dar ao jovem atacante outra oportunidade em competição europeia, desta vez na Holanda, depois de se impressionar com sua rápida adaptação em Turim. Ao marcar no domingo, aos 19 anos e 41 dias, o bósnio se tornou o jogador estrangeiro mais jovem a marcar em um confronto da Serie A entre Juventus e Napoli. Além disso, é o atacante mais jovem a registrar um gol e uma assistência nas cinco principais ligas da Europa na temporada 2026/27.

Técnico elogia atuação madura no campeonato nacional

Apenas outros quatro atacantes nascidos em 2007 ou depois marcaram e deram assistência nessas ligas nesta temporada. Com isso, a promessa da Juventus se junta a Lamine Yamal, Charalampos Kostoulas, Jay Robinson e Paul Mendy.

Ao avaliar o desempenho que marcou a ascensão do jovem antes do confronto de quinta-feira, Spalletti disse: “Alajbegovic assumiu a responsabilidade. Um jovem jogador como ele costuma recuar nos momentos difíceis, mas, em vez disso, deu uma contribuição importante para superar essas dificuldades.

“Ele foi contratado originalmente como um jogador com futuro promissor, mas, ao ver sua forma e sua resposta, ficamos felizes em lhe dar um pouco mais de responsabilidade.”

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Técnico modera expectativas sobre jovem

Embora o ex-técnico da seleção italiana tenha se surpreendido positivamente com a rapidez com que o atacante se adaptou ao futebol profissional, ele quer evitar colocar pressão excessiva sobre o jogador.

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Ao confirmar que o jovem participará do jogo contra o adversário da Eredivisie, seja como titular ou saindo do banco, Spalletti acrescentou: “É bom ver essa resposta, mas é difícil jogar regularmente neste nível, então não vamos nos precipitar.

“Posso dizer que ele jogará parte da partida [contra o AZ], seja mais cedo ou mais tarde.”

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Invencibilidade será posta à prova na Holanda

O confronto de quinta-feira será o primeiro encontro oficial entre AZ e Juventus em uma competição europeia. Os dois clubes chegam à partida com retrospectos históricos expressivos. O time holandês, mandante do jogo, está invicto nos últimos cinco confrontos continentais contra adversários italianos, com quatro vitórias e um empate. Já a equipe de Turim nunca perdeu em três partidas da Liga Europa contra clubes da Eredivisie. Nessas duas vitórias e um empate contra equipes holandesas, a Juventus marcou sete gols e sofreu apenas um.