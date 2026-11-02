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Luciano Spalletti fez um apelo à torcida da Juventus para que apoie o time, em vez de transformar o Allianz Stadium em um ambiente tóxico. Apesar da importante vitória por 2 a 0 sobre o rival Napoli, o treinador da Juventus tratou logo de abordar a crescente tensão entre as arquibancadas e o campo após os maus resultados recentes.

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Magia no fim garante pontos vitais em meio a protestos da torcida

A Juventus entrou em campo sob enorme pressão após uma decepcionante derrota por 2 a 0 para o Genoa, ameaçado de rebaixamento. A insatisfação veio à tona antes da partida, com torcedores protestando do lado de fora do Allianz Stadium e xingando os jogadores desde o apito inicial.

Apesar do ambiente hostil, a equipe da casa conseguiu abrir o placar. Nos primeiros lances, Juan Cabal acertou a trave, enquanto Guglielmo Vicario fez uma grande defesa para impedir o gol de Lorenzo Lucca. O momento decisivo veio quando Luca Marianucci, do Napoli, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou os visitantes com dez jogadores.

A Juventus aproveitou a vantagem numérica de forma espetacular. Chutes de longe de Kerim Alajbegovic e Jeremie Boga nos minutos finais selaram a tão necessária vitória por 2 a 0, provocando comemorações emocionadas à beira do campo. Ao apito final, Spalletti abraçou calorosamente os integrantes de sua comissão técnica.

Spalletti elogia a capacidade de reação do elenco

Em entrevista à DAZN Italia após a partida, Spalletti atribuiu imediatamente os méritos aos jogadores e à comissão técnica. "Eles sofrem junto comigo, também trabalham de manhã até a noite. Sou o primeiro a chegar e o último a sair, mas eles costumam estar comigo durante a maior parte desse tempo", disse. "No entanto, o mérito desta noite deve ser da equipe.

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"Eles conseguiram buscar dentro de si aquela vontade de dar o primeiro passo, seguir em frente e pensar positivo. Depois, com alguns ajustes, conseguiram fazer isso no segundo tempo. Acho que hoje mereceram plenamente a vitória e recuperaram parte da confiança no futebol que são capazes de jogar."

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Recuperação da confiança abalada e combate ao pessimismo

A recente sequência de resultados ruins claramente afetou psicologicamente o elenco da Juventus. Spalletti reconheceu que o pessimismo pode afetar rapidamente o desempenho em campo e observou que a falta de confiança costuma se espalhar por uma equipe em dificuldades.

"Só podemos estar ao lado deles, mas há jogadores que realmente entram nessa espiral e perdem a confiança em tudo o que fazem, até nas coisas mais simples", admitiu Spalletti. "Quando um passe simples sai errado ou há hesitação para tomar uma decisão, o que é pior do que tomar a decisão errada, essa falta de confiança se transmite ao restante da equipe."

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Apelo por união antes de jogos decisivos

A Juventus agora precisa usar a vitória como base para reconstruir sua temporada e reparar a relação abalada com a torcida. Com o elenco desfalcado, Spalletti sabe bem que um ambiente hostil em casa só vai dificultar o progresso da equipe nas próximas partidas.

"Precisamos apenas seguir em frente. Este é um momento com o qual temos de lidar. Depois, vocês podem falar o que quiserem", acrescentou. "Agora, precisamos ser fortes, junto com um estádio cuja verdadeira face é a que vimos no segundo tempo, lutando ao lado da equipe.

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"Vocês podem dizer que Spalletti não serve, que aquele jogador não serve, que é preciso mandar todo mundo embora. Mas, agora, precisamos estar unidos, e este estádio tem de voltar a ser nossa fortaleza."

Ele encerrou com um último apelo à união: "Mesmo que não deixemos nossos torcedores tão felizes, ainda precisamos deles ao nosso lado. Por isso, agradecemos a todos os que hoje nos aplaudiram e permaneceram conosco. Este é um momento em que precisamos dar as mãos e ficar juntos, tentar seguir em frente e ser positivos, o que não é fácil quando temos tão pouca gente à disposição. Foi uma vitória merecida pelos jogadores, que merecem muitos aplausos."