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Luciano Spalletti expressou frustração com a atuação da Juventus no segundo tempo, apesar de sua equipe ter voltado a vencer com o triunfo por 2 a 0 sobre o Lecce no domingo. O técnico da Juventus viu seus ajustes táticos surtirem efeito logo no início, mas ficou preocupado com a falta de coragem da equipe após o intervalo.

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Spalletti analisa mudança tática

A Juventus conseguiu deixar para trás as dificuldades recentes no 3 a 0 contra a Lazio ao conquistar três pontos importantes no Via Del Mare. A vitória foi construída com uma atuação dominante no primeiro tempo, quando os gols de Weston McKennie e Douglas Luiz, que marcou pela primeira vez em uma partida oficial, deram aos visitantes o controle total do jogo. Depois do intervalo, porém, o cenário mudou: a Juventus recuou e permitiu que o Lecce voltasse à disputa, apesar da falta de precisão dos donos da casa nas finalizações.

Spalletti optou por um meio-campo com três jogadores para dar apoio à dupla de ataque formada por Randal Kolo Muani e Nick Woltemade. “Conversamos sobre o que mais precisávamos”, disse o técnico, conforme citado pelo Football Italia. “Mudamos algo taticamente ao jogar com três meio-campistas, porque, em momentos como esse, você precisa de mais solidez e clareza. Fizemos o que era mais lógico.”

Embora a mudança tenha dado mais segurança defensiva, ela exigiu que algumas das opções tradicionais da equipe pelas pontas ficassem de fora. Spalletti reconheceu que o novo sistema traz estabilidade, mas exige equilíbrio. “Mas também é preciso colocar os jogadores em posições nas quais rendam bem, e isso significa deixar de fora jogadores de lado de campo que já tiveram boas atuações por nós”, acrescentou.

Frustração com a queda de rendimento no segundo tempo

Apesar do placar favorável ao apito final, o técnico da Juventus demonstrou frustração com a forma como sua equipe administrou a vantagem. Nos 45 minutos finais, houve uma queda acentuada de intensidade, enquanto o Lecce assumiu mais riscos e passou a ter muito mais posse de bola. Spalletti acredita que faltou força mental a seus jogadores para manter a postura ofensiva e liquidar a partida quando tiveram a oportunidade.

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“Os jogadores fizeram uma partida muito boa em termos de ritmo e de jogar de forma aberta. No segundo tempo, caímos um pouco na forma de administrar o jogo, e então tudo ficou mais difícil porque tivemos menos coragem. Precisávamos fazer as mesmas coisas que fizemos no primeiro tempo. Encontramos esse sistema, que traz solidez, e estamos felizes com isso porque vimos imediatamente uma atuação melhor da equipe. No segundo tempo, porém, pareceu que andamos para trás”, revelou Spalletti.

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A reação aos ajustes do Lecce

O jogo mudou quando Luca Gotti, técnico do Lecce, ajustou sua abordagem tática no intervalo. Ao passar a atuar com três defensores e adotar a marcação individual, os donos da casa conseguiram dificultar a saída de bola da Juventus. Spalletti admitiu que sua equipe não reagiu a essas mudanças, o que resultou em uma atuação sem dinamismo pelo restante da noite e obrigou o goleiro a participar muito mais da troca de passes.

“Eles começaram no 4-3-3 e, no segundo tempo, passaram a jogar com três atrás e a marcar individualmente. Ficamos parados, não pressionamos com intensidade e deixamos de sair jogando desde a defesa. O goleiro teve que fazer muito mais passes no segundo tempo. Tínhamos uma vantagem de dois gols, mas isso não era motivo para perdermos o equilíbrio. Não sofremos gols, mas não fomos muito proativos na tentativa de liquidar a partida”, concluiu Spalletti.

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Elogios a Douglas Luiz no meio-campo

Um dos principais pontos positivos para a Juventus foi a atuação de Luiz, que enfim pareceu ser o jogador que o clube esperava quando ele chegou. Além do gol, o brasileiro foi fundamental para recuperar a posse de bola e manter o jogo fluindo durante o primeiro tempo. Foi uma atuação que finalmente mostrou o “verdadeiro” Luiz, com a combatividade e a qualidade técnica de que o novo meio-campo de Spalletti precisa para funcionar em seu melhor nível diante de adversários da Serie A.

Spalletti fez questão de destacar a entrega do ex-jogador do Aston Villa e seu impacto na organização geral da equipe. “Ele fez uma grande partida hoje, lutou e correu, disputou todas as jogadas e nos ajudou a resolver certas situações quando precisamos dele”, observou o técnico.