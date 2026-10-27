Spalletti diz que vitória de Kane na Bola de Ouro foi uma escolha lógica
Kane recebeu a Bola de Ouro masculina no London Palladium, na noite de segunda-feira, superando Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri e Lionel Messi na disputa pelo prêmio. Desde então, as mensagens de parabéns não param de chegar.
Em entrevista coletiva antes da partida, na terça-feira, Spalletti foi questionado sobre a vitória de Kane e se algum dos jogadores de seu atual elenco na Juventus poderia disputar o maior prêmio individual do futebol mundial nos próximos anos.
Spalletti elogia os números “assustadores” de Kane
Spalletti não quis falar sobre as chances de seu elenco e respondeu: “Meus jogadores e eu temos outros objetivos para discutir.” Ele, porém, fez muitos elogios ao atacante do Bayern de Munique.
“Conversei sobre isso com minha comissão técnica e achamos justo que o prêmio fosse dado a ele”, disse Spalletti. “Foi uma escolha lógica, dada a qualidade do jogador. Ele tem números assustadores, mesmo que nem sempre receba tanto destaque quanto alguns outros jogadores. É assim que deve ser.”
A temporada de recordes de Kane no Bayern de Munique
Os números de Kane certamente sustentam a avaliação de Spalletti. O capitão da Inglaterra marcou 73 gols ao longo da temporada 2025/26, mais do que qualquer outro jogador. Apenas Messi fez mais em uma única temporada europeia, com 81 em 2011/12. Ele também levou o Bayern à conquista de dois títulos nacionais.
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Kane já marcou 156 gols em apenas 159 partidas desde que chegou do Tottenham por 100 milhões de libras (127 milhões de dólares), há três anos, quando Lothar Matthaus o classificou como “velho demais e caro demais”. Aos 33 anos, ele é o quarto jogador mais velho a vencer o prêmio.
O que vem por aí para Kane e Spalletti?
Com o reconhecimento há muito esperado finalmente conquistado, Kane voltará suas atenções ao Bayern, que busca defender os dois títulos nacionais.
Ele também tentará conquistar o grande título que ainda falta em seu currículo, tendo a Champions League como alvo mais evidente, enquanto Spalletti se concentra nos “outros objetivos” que estabeleceu para a Juventus.