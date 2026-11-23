Spalletti cobra mais apesar da vitória convincente sobre o Venezia
A Juventus conquistou uma vitória expressiva por 4 a 0 sobre o Venezia, mas o placar elástico não aliviou a pressão sobre Kolo Muani. Apesar de ter marcado de pênalti, o atacante francês de 27 anos continua sob avaliação do técnico Spalletti, da equipe de Turim.
Com o resultado, Kolo Muani chegou a apenas dois gols em 12 partidas pela Serie A nesta temporada. Em vez de elogiar a contribuição do atacante na cobrança de pênalti, Spalletti deixou claro que ainda espera muito mais dele.
Técnico aponta dificuldade tática na função de centroavante
Em entrevista à DAZN após a partida, Spalletti explicou que o calendário cheio o obriga a escalar Kolo Muani como um camisa 9 tradicional. Como já dispõe de várias opções pelas pontas, o técnico afirmou que o jogador da seleção francesa precisa se adaptar à função de centroavante.
"Com todos esses jogos, preciso de mais um atacante pelo meio", alertou Spalletti. "Tenho três pontas pela direita: [Francisco] Conceicao, [Edon] Zhegrova e Nico Gonzalez. Pela esquerda, tenho [Kerim] Alajbegovic, [Kenan] Yildiz e [Jeremie] Boga. Preciso incentivá-lo a jogar na frente."
Spalletti também apontou uma deficiência específica no jogo de Kolo Muani ao receber a bola pelo centro: "Ele precisa conseguir encontrar espaço para atacar nas costas da defesa. Quando recebe a bola pelo meio com um defensor atrás dele, não fica à vontade. Também preciso dele na frente, mesmo com Ekhator aqui agora."
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Alto valor da contratação aumenta a pressão sobre o francês
A crítica pública e direta de Spalletti ocorre em meio à crescente cobrança pelo desempenho de Kolo Muani em Turim. A Juventus investiu pesado para contratá-lo, pagando quase € 40 milhões, sem contar os bônus, para fechar sua contratação no verão passado.
Diante desse investimento, o francês teve dificuldades para justificar o valor pago por sua contratação nos primeiros meses da temporada. Seus dois gols em 12 jogos pelo campeonato ficam abaixo das expectativas para um reforço de peso no ataque.
Adaptação é fundamental para conquistar vaga entre os titulares
Com forte concorrência nas duas pontas e Jeff Ekhator também disputando espaço pelo centro, Kolo Muani enfrenta uma exigência tática clara. Enquanto a Juventus atravessa um calendário exigente, o atacante precisa provar rapidamente que consegue disputar duelos físicos de costas para o gol e fazer infiltrações nas costas da defesa.