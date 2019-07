Luciano pede para ser liberado dos treinos e segue fora dos jogos

Especula-se que Luciano esteja em negociação para se transferir para o Atlético-MG

A situação de Luciano junto ao segue sem definição. Neste sábado e no domingo, o atacante pediu liberação dos treinamentos e, com isso, o atleta não entra em campo contra o Ceará, na segunda-feira, no Maracanã, no retorno das equipes ao Campeonato Brasileiro.

Luciano não está contente com sua situação no Fluminense e, desde antes da parada para a , já tinha manifestado seu interesse de deixar o Tricolor. Diante disso, o Atlético entrou na história para tentar a contratação.

É justamente por esse motivo que Luciano não consegue participar dos jogos. Se ele voltar a atuar, faz o sétimo jogo e fica impedido de jogar por outra equipe no Brasileirão. Para o lugar do atacante, Fernando Diniz trabalhou com Yony, Pedro e João Pedro na frente.

O Atlético negocia para conseguir contratar Luciano. O já trata direto com o , clube da que é dona dos direitos do atleta. Especula-se que o clube mineiro deve desembolsar R$ 10,6 milhões por 100% dos direitos do avante. Com isso, o Fluminense fica com pouco mais de R$ 2 milhões pela taxa de vitrine.

Luciano é o artilheiro do Fluminense em 2019. Ele já anotou 15 gols com a camisa Tricolor e é uma das referências de Fernando Diniz no esquema adotado para a temporada.