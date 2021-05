Luciano deixa de ser "só mais um" para ser protagonista no São Paulo

Após deixar o Corinthians de graça, saiu do Grêmio em uma troca para brilhar no Morumbi

Luciano foi um dos principais personagens do São Paulo na conquista do Campeonato Paulista. Ele não foi artilheiro ou líder em assistências e sofreu com lesões, mas fez o gol que garantiu o título e já se mostra muito identificado no Morumbi, mudando seu status de "apenas mais um jogador" que tinha em outras equipes para ser protagonista absoluto com o Tricolor.

Ainda em 2013, começou a aparecer mais no cenário do futebol brasileiro com a camisa do Avaí. Negociado com o Corinthians um ano depois, foi campeão brasileiro em 2015 e marcou 24 gols em 94 partidas com o Alvinegro. Algumas lesões impediram que ele tivesse mais oportunidades na Neo Química Arena.

Mesmo com bons números na passagem pelo Corinthians, Luciano não se esquece que deixou o clube de graça, como o próprio afirmou na premiação dos melhores do Paulistão 2021.

"Ser campeão é muito gratificante. Agradecer também por esse prêmio. Fui campeão lá (Corinthians), sei da importância que tive lá, mas quando saí fui meio que dado de graça para outra equipe. Então, fico mais alegre ainda por isso, por eles olharem agora e verem o que o Luciano se tornou. Hoje sou um jogador importante para o São Paulo. É agradecer e comemorar porque o São Paulo está nas altas hoje", disse ao ser premiado com o "Lei do Ex", por seu gol contra o Alvinegro.

Luciano chegou ao Morumbi ano passado em uma troca de São Paulo e Grêmio, envolvendo também Everton. Antes do Tricolor Gaúcho, atuou no Leganés-ESP e no Panathinaikos-GRE antes de retornar ao Brasil e atuar por um ano no Fluminense.

Com exceção ao São Paulo, Luciano nunca havia se firmado de tal forma a ser considerado um ídolo nas demais equipes que atuou. O ótimo desempenho do jogador certamente o fez mudar de patamar no cenário do futebol nacional. Certamente o relacionamento com Fernando Diniz o ajudou a começar a construir este relacionamento com o Tricolor, mas com Crespo a expectativa fica ainda mais potencializada.

Em apenas 52 jogos, são 25 gols e sete assistências com a camisa são paulina. Ajudando diretamente o São Paulo a sair da fila, Luciano protagonizou uma cena marcante no Morumbi, quando o Tricolor perdeu as chances de títulos no Brasileirão do ano passado. Foi no torneio nacional que ele se sobressaiu: artilheiro do campeonato, Bola de Prata da ESPN e melhor jogador do mês de novembro de 2020.

Se antes Luciano era visto como um jogador que pode deixar o time graça ou em uma troca, hoje ele já comprovou que é um dos melhores do país em sua posição e é peça fundamental para as ambições do São Paulo de tentar construir mais um período vitorioso em sua história.