Lucas Veríssimo salva o Santos contra o Delfín, mas segue aberto ao Atlético-MG

O zagueiro fez o único gol na vitória sobre o Delfín, pela Libertadores da América

O não jogou bem contra o , do , na sua estreia em casa na Libertadores. Mas, ainda em uma Vila Belmiro deserta (por causa da punição pelas confusões contra o Independiente, em 2018), a equipe treinada por Jesualdo Ferreira ganhou por 1 a 0 e segue 100% após dois jogos no Grupo G.

Lucas Veríssimo fez o único gol da partida, completando de cabeça o cruzamento de Carlos Sánchez. Em um dia sem brilho de Soteldo, foi o zagueiro o grande nome do .

E na saída de campo, o defensor comemorou a vitória e aproveitou para pedir uma valorização maior por parte da diretoria santista. O pedido é financeiro, uma vez que Veríssimo está na lista de reforços pedida pelo técnico Jorge Sampaoli, que comandou o Peixe em 2019 e agora ocupa o cargo no .

"Trabalhei com o professor (Jorge Sampaoli), ouvi esses rumores, a única coisa que peço é uma valorização, já tive propostas aqui no clube e ainda não fui valorizado. Digo isso diretamente para o Peres (presidente do Santos), mas aqui quero falar sobre o jogo”, disse o zagueiro para o SporTV.

De acordo com o jornal A Tribuna, de Santos, a negociação envolvendo os alvinegros não será nada fácil. O Peixe só aceitaria vender Lucas Veríssimo por 15 milhões de euros (cerca de R$ 81 milhões).