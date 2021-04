Lucas Torreira foi procurado por dois clubes do Brasil, revela pai do jogador

Meia de 25 anos está infeliz no futebol europeu e sonha vestir a camisa do Boca Juniors

Infeliz na Europa, Lucas Torreira pode voltar ao futebol sul-americano aos 25 anos de idade. O jogador, que recentemente perdeu a mãe vítima de complicações causadas pela Covid-19, revelou recentemente o desejo de vestir a camisa do Boca Juniors.

"Na noite que minha mãe faleceu, era umas 4h da manhã, e um dos primeiros a receber a notícia foi meu representante. Eu logo lhe disse isso: “Não quero mais jogar na Europa. Quero ir para o Boca. Não é uma decisão influenciada pela minha mãe. Sempre disse que queria jogar no Boca. Morro de vontade de jogar no Boca e sempre vou dizer isso. Não só pelo meu momento. Se não é agora, em junho, ou depois. Morro pelo Boca".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em entrevista à rádio Continental, da Argentina, Ricardo Torreira, pai do volante uruguaio reforçou o momento complicado que o filho vive.

"O Lucas está sofrendo muito para ficar sozinho aí na Europa , estamos vendo como podemos acompanhá-lo neste mês e meio até o final da temporada. Quando você perde uma pessoa como a gente, querida, você percebe que a vida acontece para ti do outro lado. Se o Lucas quer vir ao Boca, que venha".

O pai de Torreira também revelou que já foi procurado por dois clubes no futebol brasileiro e não descarta o filho no Brasil caso não acerte com o Boca.

Mais artigos abaixo

"Lucas não conhece a Argentina, mas é torcedor do Boca quando menino. Obviamente, essa é a primeira opção para ele, mas já recebi outras ligações de times brasileiros se o Boca conhecer não acontecer".

Emprestado ao Atlético de Madrid, Lucas Torreira tem contrato com o Arsenal até 2023. Liderados por Riquelme, o Boca já sinalizou o desejo de contar com o uruguaio a partir de junho, as conversas ainda são iniciais.