Lucas Silva recebe oferta do Benfica após deixar Cruzeiro; Real deve negociar o volante?

Volante revelado pela Raposa não retornou investimento feito pelos Merengues e saída em definitivo é considerada como primeira opção

Lucas Silva tem uma oferta em mãos para deixar o . O volante de 26 anos foi procurado pelo , de , para assinar em definitivo com o clube do Estádio da Luz.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Depois de encerrar o seu empréstimo com o no decorre dessa semana, o jogador procura um novo destino. E os portugueses têm interesse na contratação do meio-campista. Eles, inclusive, já fizeram uma oferta ao Real Madrid.

Os madridistas pagaram 15 milhões de euros (R$ 45 milhões à época) para tirá-lo da Toca da II em 2015. Dois anos mais tarde, o atleta foi emprestado aos mineiros e venceu a Copa do em duas edições.

Com mais um ano de contrato no Santiago Bernabéu, Lucas Silva pode deixar o clube em breve. Ele está fora dos planos de Zinedine Zidane e uma venda é algo a ser avaliado pela cúpula madridista, que já tem uma oferta do Benfica em mãos.

Lucas Silva deixa o Cruzeiro

Depois de um ano e meio, o volante Lucas Silva encerra sua segunda passagem pelo Cruzeiro. O jogador conviveu com altos e baixos enquanto esteve na equipe e, nos últimos meses, foi reserva de Ariel Cabral e Henrique sob o comando de Mano Menezes.

O jogador é cria da base da Raposa e apareceu no elenco profissional em 2012, quando ganhou espaço no elenco inicialmente comandado por Vágner Mancini, que seria demitido ao longo do ano e substituído por Celso Roth.

Nos anos de 2013 e 2014, no entanto, Lucas foi um dos protagonistas nas campanhas que resultaram no bicampeonato brasileiro. No esquema de Marcelo Oliveira, ele era o primeiro volante, mas também tinha liberdade para ajudar no setor de criação de jogadas ofensivas, ao lado do próprio Henrique, Nilton ou Tinga.

Agradecemos ao multicampeão Lucas Silva por sempre honrar nosso manto, tanto na base quanto no futebol profissional, onde conquistou diversos títulos e eternizou seu nome em nossa história.



Desejamos ao atleta tudo o que há de melhor para a sequência de sua carreira. Obrigado! pic.twitter.com/81mzJE0wjU — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 25 de junho de 2019

A visibilidade obtida naquele período foi tanta que a transferência para o Real Madrid não chegou a ser surpresa. Inicialmente visto como um potencial titular para o futuro, no entanto, Lucas enfrentou dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo do futebol europeu e a forte concorrência no elenco Merengue. Com isso, veio o empréstimo ao Olympique de Marseille.

Na , os poucos minutos em campo também se repetiram e, além disso, os problemas com o treinador Míchel foram uma constante. Com o argumento da "falta de dedicação e encaixe na equipe", o vínculo foi encerrado antes do fim e o jogador foi devolvido aos espanhois.

Por falta de opções, voltou ao futebol brasileiro com o clube celeste e, mesmo com a conquista da em 2018, não convenceu a diretoria de que o investimento valeria a pena. Com isso, o Real se vê com a venda dele como inevitável em seu último ano de contrato. Alguns clubes são especulados como possíveis destinos.

Segundo o UOL Esporte, seis equipes estão interessadas nele: Benfica, , , , América e , os dois últimos do . O corre por fora, mas é pouco provável que consiga um desfecho positivo levando em consideração o desejo de Lucas em atuar fora do Brasil.