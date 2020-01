Lucas segue decisivo e salva Tottenham de eliminação precoce na Copa da Inglaterra

Atacante marca gol e garante manutenção do Tottenham na Copa da Inglaterra em empate diante do Middlesbrough FC por torneio nacional

Mesmo depois da troca de Mauricio Pochettino por José Mourinho, Lucas Moura segue decisivo no . Na tarde deste domingo (5), o brasileiro marcou fez o gol do empate por 1 a 1 diante do FC, pela Copa da , e garantiu o jogo de volta na terceira fase.

O atacante contou com cruzamento aos 60 minutos para marcar de cabeça e garantir a igualdade de sua equipe diante do Boro. O lance pode ser visto no vídeo abaixo!

Vai ter replay para os @Spurs_PT na @EmiratesFACup!@LucasMoura7 não deixou a zebra do @Boro passear e agora os times farão um segundo jogo para ver quem avança na competição, após o empate por 1x1.



Esta não é a primeira vez que o jogador é decisivo em um jogo para o Tottenham desde que foi anunciado, há três anos. Em que pese o início complicado, o jogador participou de jogos importantes, como a semifinal da edição passada da . Na ocasião, o atleta fez um dos gols do empate com o e garantiu a sua equipe de forma inédita em uma final do torneio.

Também sob a batuta de Pochettino, ele foi crucial na Premier League, com dez gols em 32 partidas disputadas. O atacante segue em alta com José Mourinho. Nesta temporada, já são cinco gols em 24 confrontos jogados.