Lucas Perri, reserva de Tiago Volpi, é campeão sul-americano e quase parou no futebol inglês

O goleiro de 22 anos tem duas partidas no profissional do Tricolor e é da mesma geração que Neres, L. Araújo e Militão; saiba mais

No meio da euforia depois da boa vitória do São Paulo sobre a LDU na Libertadores, uma notícia preocupou a torcida tricolor: a aparente lesão do goleiro Tiago Volpi, que deixou o campo contundido e deu lugar ao jovem Lucas Perri.

Nesta quinta-feira (12), depois de alguns exames, o que a torcida temia se confirmou: Volpi sofreu uma fratura na mão direita e estará, no mínimo, fora do clássico contra o neste sábado. Se os próximos jogos do Tricolor não forem cancelados por causa do coronavírus covid-19, é bem possível que Perri tenha sua primeira sequência como titular do clube.

Revelado pelo , o jovem, que será titular diante do Santos, é considerado uma das grandes promessas de Cotia: no sub-20, como titular, foi bicampeão da Copa do (em 2015 e 2016), além de também ter conquistado a Libertadores (em 2016), tendo sido companheiro de time de atletas como David Neres, Luiz Araújo, Lucas Fernandes e Éder Militão.

Depois de subir aos profissionais, foi muito requisitado pela torcida como titular, já que o São Paulo sofria problemas para achar um substituto para Rogério Ceni na posição, e apostas como Sidão, Jean e Renan Ribeiro não deram certo.

Assim, o interesse da Europa chegou e o assinou com o atleta por empréstimo de cinco meses, no começo de 2019. Perri até foi elogiado, mas, ao fim do período, no meio do ano, a diretoria do clube inglês decidiu não contratar o goleiro em definitivo pelo valor pré-fixado no acordo (que era de aproximadamente R$ 25 milhões)

Retornou para a segunda metade do ano e assumiu o papel de terceiro goleiro da equipe, com Tiago Volpi tendo assegurado a posição de titular depois de grandes atuações e Jean, alto investimento do Tricolor, como segundo arqueiro.

No começo deste ano, no entanto, recebeu um voto de confiança da diretoria do São Paulo e se tornou o reserva imediato de Volpi, após Jean ter sido acusado de violência doméstica e ser emprestado ao Atlético-GO. Nos profissionais, já atuou em dois jogos (contra a , como substituto, e diante do , no Brasileirão, quando Fernando Diniz levou um time de garotos em uma partida que não valia mais nada).

Mesmo assim, excluindo Volpi, Perri é o goleiro mais experiente do elenco do São Paulo: o terceiro reserva, Junior, tem apenas 21 anos e nenhuma partida nos profissionais, enquanto que Arthur Couto, quarto arqueiro, 20 anos, também sem ter atuado na equipe principal.