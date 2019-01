Lucas Paquetá faz primeira atividade com grupo do Milan e já ganha elogios e apelido

O brasileiro será apresentado pelo clube nesta terça-feira (07), e foi elogiado pelo técnico Gennaro Gattuso

Lucas Paquetá chegou à Itália e não demorou para iniciar os trabalhos com a equipe do Milan, que contratou o meio-campista junto ao Flamengo. Nesta segunda-feira (07), o badalado reforço da equipe rossonera fez a sua primeira atividade sob o comando de Gennaro Gattuso e já recebeu até um apelido do treinador.

“Boa, Paque”, disse o comandante durante um momento da atividade realizada no centro de treinamento de Milanello.

Contratado por 35 milhões de euros (cerca de R$ 150 mi na época em que o negócio foi fechado), o ex-jogador do Flamengo assinou até 2023 e vestirá a camisa 39 no clube italiano, que busca reencontrar-se com as vitórias do passado.

Lucas Paquetá poderá ser utilizado já neste sábado (12), quando o Milan enfrenta a Sampdoria pelas oitavas de final da Coppa Italia. Na Serie A italiana, o time treinado por Gattuso atualmente ocupa a quinta posição e duela ponto a ponto com a Lazio pela quarta posição do certame – que dá vaga para a próxima edição da Champions League. Retornar ao principal certame de clubes é o principal objetivo milanista da temporada: a última participação dos Rossoneri foi na temporada 2013-14.