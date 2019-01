Lucas Paquetá é apresentado no Milan e fala em conquistar troféus e seguir caminho de Kaká: "Foi a melhor escolha"

No início da tarde desta terça-feira (8), o meia Lucas Paquetá foi apresentado no Milan em coletiva de imprensa ao lado do presidente da equipe, Paolo Scaroni, o diretor esportivo e de desenvolvimento, Paolo Maldini e o diretor de futebol, Leonardo. Em suas primeiras palavras como atleta Rossonero , o jogador destacou a importância de aceitar a nova fase da carreira.

"O Milan é uma grande equipe e tem uma grande história, além de ter vencido tudo. Eu recebi a ligação de Leonardo e isso foi muito importante para que isso acontecesse. Ele me apresentou tudo, falou do projeto para mim e para a minha família, então me convenci de que o Milan era a melhor escolha", confirmou Paquetá.

O ex-jogador do Flamengo também falou da expectativa em conquistar troféus na equipe e marcar seu nome na história da equipe como no caso de outro brasileiro que passou pelo time.

"Kaká é um grande jogador e é um ídolo para mim. Espero poder vencer muitos títulos na equipe, assim como ele. Kaká me falou do clube e como aqui é uma família e que seria uma ótima experiência para a minha carreira. Já consegui perceber que o elenco tem uma qualidade excelente", completou.

