Lucas Moura faz gol após belo domínio em Tottenham x Manchester United; assista

Brasileiro faz belo gol no amistoso entre Tottenham e Manchester United ao pegar sobra na entrada da área e fazer belo domínio antes de finalizar

Lucas Moura fez um belo gol pelo nesta quinta-feira, em amistoso de pré-temporada contra o , no estádio Hongkou, em Xangai, na . Sua equipe perdia por 1 a 0 quando, aos 20min do segundo tempo, ele deixou tudo igual aproveitando rebote.

lucas moura 🤝 hating all defenders pic.twitter.com/RezhqTliIx — sam (@thfcndombele) July 25, 2019

Depois de cruzamento da esquerda, a defesa do United afastou e a bola sobrou na entrada da área. Lucas Moura fez um belo domínio sem deixar a bola tocar o gramado, ajeitou e bateu de esquerda, contando com desvio no caminho para superar o goleiro Romero.

Pelos lados do Manchester United, quem abriu o placar foi Martial, ainda no primeiro tempo:

O Manchester United voltou a ficar à frente no placar aos 30min, graças a gol de Angel Gomes, autor do 2 a 1.