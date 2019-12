Lucas Moura diz que quase foi para o Man United, mas acabou "esnobando" Ferguson

Hoje no Tottenham, Lucas lembrou do período em que foi disputado por grandes da Europa

Lucas Moura admitiu que esteve muito perto de jogar no , de Sir Alex Ferguson, em 2013, antes de deixar o .

Na época, o brasileiro era um dos jogadores mais procurados do futebol mundial. Sua atuação do futebol paulista chamaram a atenção de diversos gigantes do futebol europeu.

O United e o estavam com as conversas pelo jogador abertas, mas ele preferiu seguir para o , protagonista da e da .

Em entrevista para a ESPN , Lucas falou sobre esse momento de sua carreira: “Sim, houve uma conversa. Eu estava muito perto de assinar com o Manchester United. Ainda estava na época de Ferguson. Acabei escolhendo o PSG, passei cinco anos fantásticos lá, ganhei muito, aprendi muito. Eu não me arrependo. Apesar dos tempos difíceis e ruins, não me arrependo porque cresci muito, aprendi muito. Agora estou aqui na Premier League e é uma nova esperança”.

Hoje, ele está no futebol inglês, jogando pelo Tottenham, comandado por José Mourinho, que foi um dos interessados em treinar Lucas em 2013.

O técnico português, que treinava o Real Madrid na época, tentou convencer Lucas e sua família se mudarem para a , onde ele teria a chance de brilhar com a camisa merengue.

“Ele estava mais relaxado, falou da época do São Paulo, quando falou com os meus pais sobre o Real Madrid. Ele sempre me pergunta como estou. É bem legal, eu tenho abertura para conversar com ele, até pelo idioma fica mais fácil’, disse sobre o comandante dos Spurs.

Em quase dois anos de clube, Lucas tem 78 jogos e 20 gols pelo . Com seu esforço na temporada, os Spurs voltaram a brigar pela Premier League e garantiram vaga nas oitavas da Liga dos Campeões.