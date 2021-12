Lucas Lima volta ao Palmeiras? Meia não tem proposta nem acordo com Fortaleza

Lucas Lima pode voltar ao Palmeiras em 2022. Sem acordo para permanência no Fortaleza e sem propostas, o atleta, a princípio, retorna à Academia de Futebol na próxima temporada, conforme apurado pela GOAL.

Os cearenses queriam a manutenção do atleta ao término do contrato de empréstimo, com a maior parte dos salários pagos pelo paulista — 60% permaneceria de responsabilidade do Verdão. O desejo, contudo, não foi atendido. Sem acordo, ele não deve seguir na Arena Castelão.

Além de ver a possibilidade de permanência no antigo clube diminuir, o jogador seguem sem propostas no mercado da bola para defender outra equipe. O seu estafe está à procura de um interessado em contar com o jogador.

Lucas Lima está fora dos planos de Abel Ferreira no Palmeiras. O meia-atacante foi pouco utilizado durante esta temporada antes de se transferir para o Fortaleza por emprésitmo até o fim de 2021.

Sem tanto destaque, viu a diretoria do clube cearense não fazer tantos esforços por sua manutenção em 2022. O meia-atacante fez 17 jogos no Fortaleza, com um gol e uma assistência apenas. Foram mil minutos em campo pela equipe.

Se voltar ao Palmeiras, Lucas Lima seguirá sem espaço no elenco comandado por Abel Ferreira. O técnico português tem preferência por outros atletas para a função exercida pelo meio-campista.