Lucas Leiva no Grêmio: gols, números, títulos e mais sobre a passagem do volante no Tricolor

De volta ao Tricolor, a GOAL detalha todos os números de Lucas Leiva no clube gaúcho; confira

Agora é oficial: Lucas Leiva está de volta ao Grêmio. O clube gaúcho anunciou o retorno do volante revelado na base do time após 15 anos atuando no futebol europeu.

O jogador, com passagens pelo Liverpool e pela Lazio, estava livre no mercado após encerrar seu contrato no futebol italiano. Agora, o jogador está de volta para reforçar o time gremista na disputa dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.

Aos 35 anos, Lucas Leiva se destacou no Grêmio ainda muito novo, logo depois de sair da base gremista. Pelo time gaúcho, o jogador estreou em outubro de 2005 e participou do retorno à primeira divisão. Além disso, o volante foi um dos sete jogadores que permaneceram em campo durante a Batalha dos Aflitos, em 2005.

Após ser vendido pelo Grêmio, Lucas Leiva se destacou no Liverpool, onde atuou por dez temporadas. Depois, foi negociado para a Lazio, da Itália, conquistando uma Copa da Itália e a Supercopa italiana.

Agora de volta ao Grêmio, Lucas Leiva terá que esperar até 18de julho, quando abre a janela de transferência, para reestrear no time gremista.

Abaixo, a GOAL destaca os principias números do jogador no clube.

Quantos gols Lucas Leiva marcou no Grêmio?

Durante sua primeira passagem pelo Grêmio, que aconteceu entre 2005 a 2007, o volante atuou em 79 partidas pela equipe.

Em 2002, um guri de 15 anos ingressava na #BaseGremista. Ele cresceu, fez história e foi brilhar em outras bandas há 15 anos. @LucasLeiva87 esteve com o Tricolor na boa e na ruim, e agora retorna para casa. Bem-vindo!https://t.co/S1uGPQy32L pic.twitter.com/CFvaAd2NUH — Grêmio FBPA (@Gremio) June 27, 2022

Desse número, o jogador contabiliza 44 vitórias, 13 empates e 22 derrotas, com 61,2% de aproveitamento. Ao todo, Lucas Leiva marcou 11 gols com a camisa gremista.

Quais títulos Lucas Leiva conquistou no Grêmio?

Lucas Leiva conquistou três troféus oficiais com a camisa do Grêmio: Brasileirão Série B (2005), Campeonato Gaúcho (2006 e 2007), além de ter sido vice-campeão da Libertadores, em 2007.

Além disso, o jogador foi eleito o melhor volante do Campeonato Brasileiro, em 2006, pela CBF.

Quando o Grêmio vendeu Lucas Leiva? Quanto o clube recebeu?

Lucas Leiva chegou na base do Grêmio em 2022, mas só foi atuar no time profissional em 2005. Após se destacar na equipe, principalmente após o vice da Copa da Libertadores, o volante foi negociado para o Liverpool da Inglaterra, em 2007. Na época, o Tricolor Gaúcho recebeu R$ 24 milhões pelo negócio.