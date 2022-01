Lucas Kal acerta com América-MG, e São Paulo mantém porcentagem

Lucas Kal acertou verbalmente para ficar de forma definitiva no América-MG, clube que defendeu por empréstimo cedido pelo São Paulo. O zagueiro aceitou as condições de um novo contrato válido até junho de 2024 com o Coelho. Em contrapartida, o São Paulo manterá 40% dos direitos econômicos do defensor revelado na base.

O contrato de empréstimo de Lucas Kal terminaria em março, mesmo prazo do seu vínculo com o São Paulo. O Tricolor atualmente tem 90% dos direitos econômicos e com a saída definitiva do jogador após o empréstimo manterá 40%.

Na última temporada pelo América-MG, Lucas fez 20 jogos, marcou um gol e deu quatro assistências. O defensor dificilmente teria oportunidades de jogar no São Paulo, cuja defesa é formada por Arboleda e Miranda.

Neste ano de 2022, o América-MG de Lucas Kal disputará a Libertadores pela primeira vez, o que pode colocar o jogador ainda mais em evidência.