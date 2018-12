Lucas Hernandez não deixará o Atlético de Madrid em janeiro, diz jornal

Francês, que está no clube espanhol desde as categorias de base, segue na mira do Bayern de Munique

O Atlético de Madrid está cnfiante de que conseguirá seguir com Lucas Hernández no clube pelo menos até o fim da temporada 2018/19. De acordo com informações do jornal espanhol AS, o Bayern de Munique segue interessado e disposto a pagar a multa de 80 milhões de euros (cerca de R$ 354 milhões) para contar com o jogador, mas s[o pretende fazer tal investida no meio do ano que vem.

O Atlético de Madrid ainda deseja renovar com o jogador, mas sabe do interesse do Bayern e prevê diálogos entre os dois clubes nos próximos meses. No entanto, para tranquilidade da torcida e do técnico Diego Simeone, Lucas Hernández seguirá até o fim da temporada no elenco.

Lucas Hernández, de 22 anos, está no Atlético de Madrid desde 2007, sendo que desde 2014 está no time profissional.