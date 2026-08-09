Lucas Digne, o novo astro do Paris Saint-Germain, agradeceu à diretoria do clube francês após oficializar sua chegada ao elenco, vindo do Aston Villa, ressaltando que este clube foi construído para vencer.

Dez anos após sua primeira passagem pelo Paris Saint-Germain, Lucas Digne retorna ao clube e falou ao canal de televisão do Paris Saint-Germain sobre seu retorno.

Digne afirmou: "Gostaria de agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos (diretor esportivo) e ao treinador Luis Enrique. É uma grande confiança, e estou extremamente feliz por voltar ao Paris Saint-Germain. Também estou impressionado. O clube mudou e chegou a outro patamar. É realmente maravilhoso voltar para cá".

Ao ser questionado sobre o que significou sua primeira experiência no clube, acrescentou, segundo informou o site oficial do Saint-Germain: "Foi uma lição de futebol profissional e de excelência. Me lapidou como jogador e como pessoa, aprendi muito jogando ao lado de jogadores como Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva, e conquistei diversos títulos. Foi uma história maravilhosa, e ela precisava continuar. Estou ansioso para conhecer o time que venceu a Liga dos Campeões duas vezes".

E continuou: "Estou ansioso para reencontrar Marquinhos. Chegamos aqui na mesma época, e agora ele é o capitão do time e teve uma trajetória incrível, é algo maravilhoso para ele".

E completou: "Conheço Luis Enrique do Barcelona, tivemos uma experiência maravilhosa juntos. Estou ansioso para reencontrar meus companheiros da seleção francesa, assim como as outras pessoas que conheci durante minha primeira passagem por aqui, como os funcionários responsáveis pelo material. É algo realmente agradável, e você se sente em casa muito rapidamente".

E destacou: "Volto como um homem maduro e também como um jogador diferente. Ganhei mais maturidade e experiência, e quero transmitir essa experiência ao time e conquistarmos diversos títulos. Este clube foi construído para vencer, isso é parte inseparável de sua identidade. Este time é extremamente ambicioso, e isso se evidencia ano após ano, e é por isso que todos desejam vir e jogar em Paris".

E encerrou suas declarações: "O Parc des Princes é um lugar encantador; assim que você joga lá, fica com vontade de voltar. Quando tive a oportunidade de voltar para cá com o Aston Villa na Liga dos Campeões, foi um momento encantador. É um estádio que desperta em você emoções intensas. Gostaria de agradecer imensamente à torcida pelo apoio que recebi antes de assinar o contrato, e estou ansioso para me juntar a ela no Parc des Princes para comemorar muitas vitórias neste ano".



