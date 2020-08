Luan reconquista confiança no Corinthians por boa resposta a críticas

Meia não diminuiu ritmo nos treinos por ficar na reserva e ganhou moral com a comissão técnica após reação dentro e fora de campo

O meia Luan chamou a atenção da torcida ao entrar no jogo contra o , na quarta-feira (26), e marcar um lindo gol para assegurar o empate em 1 a 1 para o Corinthians. Além do tento, porém, o armador reconquistou a confiança da comissão técnica pela atitude demonstrada nos momentos de baixa.

Depois de sofrer muitas críticas passada a final do , quando não bateu pênalti na disputa decisiva contra o , o jogador pareceu reagir bem na avaliação interna do clube.



Não diminuiu o ritmo nos treinamentos e foi elogiado até por ter picos de maior intensidade em alguns trabalhos específicos. "Quem está no clube tem os números do quanto eu corro", comentou o jogador após a partida.



Outro ponto que ganhou bastante aprovação no clube foi a comemoração, celebrando o 1 a 1 e mostrando ganas de já recomeçar a partida, sem grande desabafo pelos momentos difíceis.



Luan havia ficado no banco de reservas contra o , em Minas, e contra o , na Arena, sem ser utilizado pelo técnico Tiago Nunes em ambas as ocasiões. Houve temor que o jogador, principal contratação do ano, diminuísse o empenho nos treinamentos, mas a resposta foi bastante positiva.



O atleta ainda fez questão de ressaltar que não partiu dele a ideia de não bater pênalti contra o Palmeiras. Segundo explicou ao GloboEsporte, foi Tiago Nunes quem definiu que ele ficaria fora dos cinco batedores iniciais.



e o cassio que atravessou o campo pra comemorar o gol do luan pic.twitter.com/L6RWxhBUNP — EVERTON DEPRÊ (@depre_everton) August 27, 2020

O gol, a atitude positiva e o abraço do elenco, simbolizado pela corrida de Cássio até o outro lado do gramado para felicitá-lo com o gol, algo raro na carreira do arqueiro, são apontados como possíveis pontos de virada da trajetória do jogador no clube.Um momento decisivo, porém, já está pela frente: o clássico contra o São Paulo no próximo domingo, 30, no Morumbi . Luan ainda não conseguiu dar gols nem assistências em duelos contra os grandes rivais do . No primeiro duelo deste tipo no , tenta mudar o cenário apresentado até aqui.